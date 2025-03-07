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台積電恐淪美積電 國民黨團提案要求政院說清因應方案

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台積電擴大在美國投資，預計投入千億美元。賴清德總統（左）昨日下午偕同台積電董事長魏哲家（右）舉行記者會。記者陳正興／攝影
台積電擴大在美國投資，預計投入千億美元。賴清德總統（左）昨日下午偕同台積電董事長魏哲家（右）舉行記者會。記者陳正興／攝影

台積電擴大在美國投資，預計投入千億美元。國民黨立院黨團於今日立法院會提出，「儘速邀請行政院院長率同相關部會首長就『有關台積電赴美加碼投資違背台灣優先承諾危及國安』乙案進行專案報告」，行政院須來說明，未來行政院及國安高層將如何因應此一重大變局。

國民黨團表示，美國總統川普就任以來，不斷以課高關稅脅迫台積電赴美投資，迫使台積電在孤立無援的狀況下，於美國白宮宣布在美加碼投資1000億美元。在此過程中，政府毫無角色，亦無協助台積電及我國高科技產業爭取各項課稅減免或補貼，致使晶圓代工產業供應鏈被迫全面外移，護國神山不保、矽盾崩壞。

國民黨團指出，未來更可能衝擊我高科技產業人才、技術逐步外流。更重要的是，此談判過程中，我國亦未得到美國應有國家安全及區域穩定保障的具體承諾，行政院在對台灣重大的關鍵時刻，完全缺席。我外交部、經濟部、國發會等國家重要產業規劃、整合、對外溝通協調部會完全失能，喪權辱國，行政院長卓榮泰必須給國人一個清楚的交代。

國民黨團總結，爰此，今日院會，國民黨團提議逕付二讀交付朝野黨團協商，立法院院會應「儘速邀請行政院院長率同相關部會首長就『有關台積電赴美加碼投資違背台灣優先承諾危及國安』乙案進行專案報告」，行政院必須來立法院，向全民說清楚、講明白，未來行政院及國安高層將如何因應此一重大變局，台灣如何面對更不確定的未來？

台積電 川普 魏哲家

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