童子賢：江湖是非多 台積電不可能活在「一個人的武林」

台積電（2330）擴大在美投資1,000億美元，對此，和碩（4938）董事長童子賢7日指出，「要肯定台積電的功力，要信賴魏哲家的智慧。」他說，台積電不能活在「一個人的武林」，不能孤芳自賞，不理不睬江湖風波。因為在全球半導體長長的產業鏈中，會有諸多生態，而台積電表現優異是生態鏈中的優等生，也是台灣的驕傲，但是這不是一個人的武林，可以躲在「古墓派」的山林中獨自過活。

童子賢今日出席風傳媒十一周年社慶論壇，媒體詢問有關台積電擴大在美投資1,000億美元，建三座先進晶圓廠、設研發（製程改善）中心、先進封裝廠一事。

童子賢說，本來他已經聽到諸多意見，但意見分歧。他給了18個字答案：「要肯定台積電的功力，要信賴魏哲家的智慧。」

他建議，大家可以去聽聽分析師像郭明錤、陸行之的專業意見，還有台積電前任研發處長楊光磊的意見也很中肯，這些分析點出了優缺點相當中肯，也很客觀專業。

童子賢認為，這就像在棒球場，投手往往面對二好三壞而壘上有人，這時候投手的功力與膽識很重要。他說鼓譟者眾，但他認為要信賴魏哲家的臨場判斷智慧。

童子賢表示，台積電不能活在「一個人的武林」，不能孤芳自賞，不理不睬江湖風波。因為在全球半導體長長的產業鏈中，會有諸多生態，而台積電表現優異是生態鏈中的優等生，也是台灣的驕傲。但是這不是一個人的武林，可以躲在「古墓派」的山林中獨自過活。

童子賢指出，在全球政治經濟生態丕變的今天，走出台灣去占據一個不錯的戰略位置，加強了上下游的結盟，也廣結善緣鞏固了自己地位，其實是一種「君子豹變」順應生態的選擇。

至於說有一種論調，談到台積電投資美國就等於掏空台灣之說，童子賢說那是太誇張的評論。他自己倒是擔心台灣上下對「矽盾」的正面與負面迷戀，會加深台灣經濟「荷蘭病」。

童子賢表示，台積電在全球競爭中表現極佳那是台灣的光榮，但台灣不能只有一個產品一個產業。因為孤注一擲於單一產業，就好像一座森林植物太過單一，容易有「一榮俱榮、一枯俱枯」的現象。

最後他建議，聽專家的意見，而不要聽政治名嘴的意見，因為蹭流量的人很多，他們對產業的來龍去脈並不了解，只會愈聽愈聽糊塗。

童子賢補充，常常提「荷蘭病」這個經濟學名詞感覺很對不起荷蘭。其實荷蘭值得尊敬之處是，荷蘭是少數朝野團結，政治家、資本家、專業經理人、勞工一起團結，把病症解決得最漂亮讓國家擺脫病症、恢復繁榮的國家。