台積電加碼美國引憂 童子賢18字回應、指半導體非「一個人武林」

對於台積電（2330）擴大在美投資1000億美元，建三座先進晶圓廠、設專注製程改善的研發中心、先進封裝廠，台灣產業高度關心是否將使半導體優勢外移，讓產業空洞化，對此和碩（4938）董事長童子賢18字回應指出，「要肯定台積電的功力，要信賴魏哲家的智慧。」宏碁（2353）創辦人施振榮也指出，赴美投資是台灣國力的延伸。

童子賢以棒球運動為例，他指出在棒球場，投手往往面對二好三壞而壘上有人，這時候投手的功力與膽識很重要，「鼓譟者眾」，但大家應該要信賴魏哲家的臨場判斷智慧，台積電不能活在「一個人的武林」，不能孤芳自賞，不理不睬江湖風波。

他表示，在全球半導體的產業長鏈中，會有諸多生態，台積電表現優異是生態鏈中的優等生，也是台灣的驕傲，但半導體不是一個人的武林，可以躲在「古墓派」的山林中獨自過活。

他認為，在全球政治經濟生態丕變的今天，走出台灣去占據一個不錯的戰略位置，加強了上下游的結盟，也廣結善緣鞏固了自己地位，其實是一種「君子豹變」順應生態的選擇。

近期市場許多危機論，使台積電股價也重挫一度跌破千元大關，對市場恐慌認為台積電擴大美國投資等於掏空台灣，童子賢直斥「評論太誇張」，他自己倒是擔心台灣上下對「矽盾」的正面與負面迷戀，會加深台灣經濟「荷蘭病」。

童子賢不時提到「荷蘭病」，他直言這個經濟學名詞感覺很對不起荷蘭。其實荷蘭值得尊敬之處在於是少數朝野團結，政治家、資本家、專業經理人、勞工非常團結，把病症解決得最漂亮，讓國家擺脫病症、恢復繁榮的國家。

他回過頭再提台積電，他指出，台積電在全球競爭中表現極佳，這是台灣的光榮，但台灣不能只有一個產品一個產業。因為孤注一擲於單一產業，就好像一座森林植物太過單一，容易有「一榮俱榮、一枯俱枯」的現象。

他建議，應多聽專家的意見，如外資分析師郭明錤、陸行之的專業意見，還有台積電前任研發處長楊光磊也很中肯，不要聽政治名嘴的意見，因為蹭流量的人很多，他們對產業的來龍去脈並不了解，只會愈聽愈糊塗。

宏碁創辦人施振榮曾擔任台積電董事，施振榮7日指出，當需求遠大於台灣可供應時，台商當然該到外面發展。施振榮強調，利他才是最好的利己，台灣在外交上發展有困難，但可以用產業外交協助。

台積電到美國投資，台商國際化其實是台灣國力的延伸，台灣的能量有地小、人才、土地、水電都不足的侷限，沒辦法繼續支持台商在國際市場做出更好的貢獻，故反而台商國際化可以讓台灣從過去勞力密集及資本密集產業，提升為腦力密集產業，也可以視作台灣產業到世界各地生根發展，反過來看反而是台灣國力延伸到國際市場，善用他國市場人才跟土地。

施振榮指出，台灣擔心產業空洞化，其實這個名詞是日本政治人物所發明，台積電董事長有提到，美國研發人力以千為單位，台灣是以萬為單位，先進技術都留在台灣，施振榮指日本80年代曾是世界第一，但不願意投資國外技術，也不做技術移轉，日本就是政治思考講出產業空洞化論調，引發失落的30年，台灣要以此為鏡。