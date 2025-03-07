台積電擴大赴美投資…許添財：台灣被歡迎 小心實力優勢星移物換

台積電（2330）近日宣布擴大赴美投資引發各界關注，商研院董事長許添財7日表示，台灣到美國、甚或海外投資是被歡迎的。台灣本身欠缺市場規模，現實如此，為了市場就必須順勢而為，勇於出海，航向成功勝利的未來。不過，許添財也提醒，出海的本錢是本身在國內的實力，實力優勢一旦星移物換，將一去不回。

許添財並提到，如何持續強化，確保台灣被歡迎去投資，去創造市場的不敗優勢，是台灣當前迫在眉睫的偉大經濟改造工程，深需也深值台灣的政府與企業密切合作，為人民營造高生活品質與工作效率的環境與機會。否則，資本與技術單向外流，創新再生的社會生命力枯絕，也就一去不回了。

商研院今發布最新台灣商業服務業景氣循環分析預測，許添財亦針對近來國內外經濟情勢發表看法，並做以上表示。

許添財指出，觀察美國川普2.0，似乎可用他出奇顛覆傳統的「以商業經濟治理」（Governance by Businesses Economy）來形容。非經濟手段的干預必將層出不窮。過程中造成的「不確定性」、「不可預測性」必然是超乎尋常與傳統經驗的。但是終結還是生產力的競爭。

許添財表示，「美國要再偉大」（MAGA）有兩大基本要務，1.不能讓中國超前，2.是要重振美國的生產力。

許添財分析，生產力要提振，不外乎科技與制度的創新，讓企業的經營降本增益。創新需有投資行為才能產生價值，創造的新價值要有市場才能實現。美國挾科技與廣大消費市場的優勢，最好的是要投資在美國，或到美國來投資。投資的誘因，不再是利誘，而是威逼。

許添財指出，「對等關稅」就是威逼的工具。因關稅可抵銷高生產力的競爭力，關稅若還不足以產生效果，就禁運，當然也禁止到美國投資。要取得美國的技術，要實現創新的價值，就是要投資美國。以往一般人認為中國東西便宜，美國非買不可，沒有選擇餘地。現在川普要取回主場的主控權，創造買方優勢，讓美國得以反依賴主義，重新拿回選擇權。

許添財示警，世界關稅戰、貿易戰若因此形成，全球的貿易市場必然萎縮，生產力競賽在短期必有勝負，但長期必須另有解方才能讓世界經濟成長，讓資本主義的市場運作持續下去。