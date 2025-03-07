批台積電加碼美「政府沒角色」 黃國昌要賴清德看台衝擊

台積電擴大投資美國，賴清德總統昨與台積電董事長魏哲家一同開記者會。民眾黨立院黨團總召黃國昌今說，遺憾這次事件看不到政府扮演的角色，要由台積電自己去面對，「希望賴清德政府、賴清德總統能冷靜看到現在台灣面臨的衝擊。」

民眾黨團今上午開記者會，黃國昌表示，強化、深化台美的關係是符合台灣的國家利益，相信也是絕大多數台灣人民共同期待的，不過在這次有關台積電赴美設廠投資事件上，非常遺憾看不到政府在裡面扮演的角色，「要由台積電自己去面對。」

黃國昌說，相信以台積電的實力來說，應該是深思熟慮後，做了投資策略上，因應美國客戶的需求跟期待，才做了這樣的決定。大家要認真思考的是，在川普的新政下，台灣接下來還有更多企業會因為美國貿易政策的調整受到衝擊，其他企業的事業規模可能沒辦法跟台積電相比。

黃國昌說，希望賴清德政府、賴清德總統能冷靜地看到現在台灣面臨的衝擊，以及所有台灣的企業大家所受到的影響。黃接著說，民眾黨國家自理學院在這星期日上午，邀請在國內受到大家非常敬重的和碩聯合科技董事長童子賢演講，針對有關AI產業的發展、能源政策等提供第一線觀察跟建言。

民眾黨立委張啓楷質疑，昨天魏哲家說台積電到美國做這麼重大的投資，是為了滿足客戶，「這個最大客戶是川普跟美國嗎？」更重要的，相信台灣人民到現在有兩個核心問題，總統跟行政部門應該趕快解決，台積電是護國神山，核心先進技術都要到美國去，護國神山是不是變半屏山？台積電會不會變成美積電？

張啓楷說，這次投資超過3兆，這次投資案就超過一年中央政府總預算，台積電未來4年的投資有60%都在美國，剩下25%在台灣，這對台灣當然有影響。