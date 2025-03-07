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宏碁施振榮談台積電赴美投資 「閉關自守會像日本失落30年」

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁集團辦人施振榮（圖中）。記者吳凱中／攝影
宏碁集團辦人施振榮（圖中）。記者吳凱中／攝影

宏碁集團（2353）創辦人施振榮7日再度提到台積電（2330）擴大赴美設廠一事，他以日本經驗為例，日本科技產業過去曾是世界第一，但因不願做技術轉移，沒有充分利用到全球化優勢，最終造成日本經濟失落的30年，呼籲台灣不要像日本一樣閉關自守。

施振榮指出，大家擔心台積電大規模赴美投資，但已我當台積電20年的董事經驗，此事是台商國際化、台灣國力的延伸，很明顯台灣能量遠超過台灣這麼小的市場。

他說，台灣這麼小的地方、人力、土地、水電都有限，沒辦法支持台商的能量繼續為全球做出更大的貢獻，因此，要把早期從勞力密集到資本密集、腦力密集延伸到海外去，讓台灣能量在海外在地深耕，利他才是最好利己。

施振榮指出，大家擔心研發中心設在美國，但台積電董事長魏哲家已對外說明，研發能量還是以台灣為主，且台灣還是全球運作控制核心，量跟質都在台灣發展，所以大家不要擔心。

施振榮表示，80-90年代日本產業曾是世界第一，但因業者不願做技術轉移，培養競爭者，也沒有全球化，沒思考到全球產業分工，最終造成日本經濟失落30年。

施振榮指出，目前全球是區域地緣政治趨勢，區域市場規模都很大，台商要發展國際化，用當地資源有效整合，台商需要升級了。

施振榮強調，「台灣不要像日本一樣閉關自守！」他說，台積電加碼美國投資是好事，但大家擔心台灣產業空洞化，可這詞彙其實是日本政治人物發明的，最終造成日本產業相對沒有競爭力，當然，日本在部分領域還是有很強的研發能量。

施振榮指出，台灣少子化、人力有限，且土地這麼小，台商應該要做最高附加價值項目，為全球做出貢獻，這才是解決之道，害死日本的就是政治思考，台灣應該要把有附加價值東西向外延伸。

台積電 宏碁 川普 施振榮 魏哲家

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