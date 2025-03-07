憂台積電成美積電 王鴻薇：掏空台灣 賴清德眼裡是好事

賴清德總統、台積電董事長魏哲家昨日舉行記者會，正式宣布台積電擴大在美國投資，預計投入千億美元。國民黨立院黨團書記長王鴻薇今日表示，賴清德未能回答三個重要問題，且這事明明是掏空台灣的重大衝擊，但在賴清德的眼裡，好像是覺得是件好事。

王鴻薇說，大家非常擔心台積電會不會真的完全變成美積電，在這樣的高度疑慮之下，魏哲家於昨天的記者會中，承諾原定在台灣的11個廠會如期進行之外，但是國人最關心的三個問題，賴清德完全沒有任何的具體承諾跟回答。把台積電送給美國，台灣的安全承諾在哪裡？大家可以看到，烏克蘭要把稀土送給美國，但還要求簽安全協議，請問台灣跟美國之間，有沒有得到任何安全承諾？

王鴻薇表示，美國現正啟動全球的貿易關稅戰，台積電到美國之後，我方的關稅戰或關稅懲罰能因此免除嗎？在昨天記者會也完全沒有釐清，甚至美國宣稱，即便台積電到了美國，也只有在美國生產的晶片可免關稅，那麼在台灣生產的晶片是不是還有關稅懲罰？看起來美國還是要照樣做。未來台積電、在台灣的半導體業者，是否仍被課以高關稅？最後是半導體產業的優勢在哪裡？

王鴻薇強調，三個重要的問題沒有任何澄清，網路上很多評論說好像是歡送台積電，而且是「喪事喜辦」，明明是掏空台灣的重大衝擊，但在賴清德的眼裡，好像是覺得是件好事，讓很多人期望落空。