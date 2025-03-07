快訊

王品宣示創更多「億元」品牌 月營收破億就保證獲利？

讓日本再度偉大？東京想花千億重建「江戶城天守閣」

驚！71歲陳盈潔死訊瘋傳 經紀人回應這麼說

聽新聞
0:00 / 0:00

憂台積電變美積電 國民黨團提案要卓榮泰赴立院專案報告

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
台積電承諾未來在美國增設三座晶圓廠、兩座先進封裝廠，及一個研發中心。路透
台積電承諾未來在美國增設三座晶圓廠、兩座先進封裝廠，及一個研發中心。路透

台積電日前宣布對美國擴大投資千億美元，引發輿論憂心「護國神山」出走。國民黨團今天在立法院會提案，要求行政院長卓榮泰到立法院針對「有關台積電赴美加碼投資違背台灣優先承諾危及國安」進行專案報告。

國民黨黨團提案指出，有鑑於美國總統川普當選後為落實「美國製造」，不斷以課關稅脅迫台積電赴美投資，而我國半導體產業面臨課稅危機之際，經濟部長郭智輝卻僅派次長赴美溝通，在國會面對委員質詢時竟脫口說「不一定不合理」，郭智輝上台迄今連續失言與作為，顯已不適任。

國民黨提案指出，川普與台積電董事長魏哲家於白宮召開記者會，宣布加碼投資1000億美元，外媒評論「危及台灣優先，再次震撼各界，並遭諷台積電變「美積電」，憂心神山不保、矽盾崩壞、衝擊產業布局，然而即便宣布投資1000億美元，美方遲未確定是否豁免課稅及取消補貼，賴政府卻仍一副事不關己的態度，毫無對策，反要企業自行面對、國人接受事實。

國民黨團提案表示，有鑑於台灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，半導體產業產值2024年已突破5兆元，2025年上看6兆元，而在全球晶圓代工產業中，僅台積電一家市占率就高達六成以上，如其加碼投資美國，不僅影響在台投資規模，甚至牽動半導體供應鏈外移，進而衝擊國人就業、人才外流、經濟成長等，進一步削弱台灣的競爭優勢，影響甚鉅。

國民黨團提案要求，卓榮泰率相關部會首長針對「有關台積電赴美加碼投資違背台灣優先承諾危及國安」一事進行專案報告。

台積電 國民黨 川普 魏哲家

延伸閱讀

覆議案處理時程 卓榮泰：尊重立院安排盼公開說明

否認被迫買美國武器 卓榮泰喊：自己的安全自己救

稱台灣仍會居產業關鍵 卓榮泰：若國人在公共政策上能團結

影／否認被要求買武器 卓榮泰：自主國防需要

相關新聞

宏碁施振榮談台積電赴美投資 「閉關自守會像日本失落30年」

宏碁集團（2353）創辦人施振榮7日再度提到台積電（2330）擴大赴美設廠一事，他以日本經驗為例，日本科技產業過去曾是世...

台積電赴美投資 大佬稱「必要之舉」感嘆：台美螺絲鬆了

台積電（2330）董事長魏哲家日前與美國總統川普在白宮宣布，台積電將加碼投資美國1,000億美元（約合新台幣3.3兆元）...

批台積電加碼美「政府沒角色」 黃國昌要賴清德看台衝擊

台積電擴大投資美國，賴清德總統昨與台積電董事長魏哲家一同開記者會。民眾黨立院黨團總召黃國昌今說，遺憾這次事件看不到政府扮...

憂台積電成美積電 王鴻薇：掏空台灣 賴清德眼裡是好事

賴清德總統、台積電董事長魏哲家昨日舉行記者會，正式宣布台積電擴大在美國投資，預計投入千億美元。國民黨立院黨團書記長王鴻薇...

憂台積電變美積電 國民黨團提案要卓榮泰赴立院專案報告

台積電日前宣布對美國擴大投資千億美元，引發輿論憂心「護國神山」出走。國民黨團今天在立法院會提案，要求行政院長卓榮泰到立法...

台積電赴美投資真無壓力？卓榮泰給出答案

針對台積電（2330）赴美投資案，賴總統6日定調並未受到來自美方壓力。行政院長卓榮泰7日受訪時表示，台積電在國內許多的縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。