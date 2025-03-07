憂台積電變美積電 國民黨團提案要卓榮泰赴立院專案報告

台積電日前宣布對美國擴大投資千億美元，引發輿論憂心「護國神山」出走。國民黨團今天在立法院會提案，要求行政院長卓榮泰到立法院針對「有關台積電赴美加碼投資違背台灣優先承諾危及國安」進行專案報告。

國民黨黨團提案指出，有鑑於美國總統川普當選後為落實「美國製造」，不斷以課關稅脅迫台積電赴美投資，而我國半導體產業面臨課稅危機之際，經濟部長郭智輝卻僅派次長赴美溝通，在國會面對委員質詢時竟脫口說「不一定不合理」，郭智輝上台迄今連續失言與作為，顯已不適任。

國民黨提案指出，川普與台積電董事長魏哲家於白宮召開記者會，宣布加碼投資1000億美元，外媒評論「危及台灣優先，再次震撼各界，並遭諷台積電變「美積電」，憂心神山不保、矽盾崩壞、衝擊產業布局，然而即便宣布投資1000億美元，美方遲未確定是否豁免課稅及取消補貼，賴政府卻仍一副事不關己的態度，毫無對策，反要企業自行面對、國人接受事實。

國民黨團提案表示，有鑑於台灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，半導體產業產值2024年已突破5兆元，2025年上看6兆元，而在全球晶圓代工產業中，僅台積電一家市占率就高達六成以上，如其加碼投資美國，不僅影響在台投資規模，甚至牽動半導體供應鏈外移，進而衝擊國人就業、人才外流、經濟成長等，進一步削弱台灣的競爭優勢，影響甚鉅。

國民黨團提案要求，卓榮泰率相關部會首長針對「有關台積電赴美加碼投資違背台灣優先承諾危及國安」一事進行專案報告。