台積電赴美投資 大佬稱「必要之舉」感嘆：台美螺絲鬆了

台積電（2330）董事長魏哲家日前與美國總統川普在白宮宣布，台積電將加碼投資美國1,000億美元（約合新台幣3.3兆元），引發外界質疑是否會變成「美」積電？電電公會常務監事游文光則透露，川普2.0時代半導體晶片成為了重要的外交籌碼，而賴總統複製日本模式找企業大佬訪美，也是為了強化台美關係關係，由此可見此次台積電加大投資也實屬「必要之舉」。他強調，台灣最重要的問題應該是「缺電」，而非關稅或其他外來因素的影響。

面對國際政經變局與AI浪潮，台灣應強化民主供應鏈、穩定半導體優勢、培育國際化AI人才，並推動百工百業智能轉型，以提升產業韌性與全球競爭力，而電電公會及新東向聯盟於5日特別召開「創新台灣，國際新局」論壇，集結來自產官學研的多位專家，瞄準「川普2.0時代」台灣半導體與科技業所面臨的各種難題，逐一進行討論、並提供市場夥伴們符合實際需求的具體應對措施，希望能讓所有與會的台廠都得到更好的未來發展。

游文光表示，回想八年前剛進入「川普1.0時期」時，蘋鏈產線大多仍都落在中國，當時就連筆電產能也有八成在中國，而自己觀察這八年以來，從川普1.0到現在川普2.0、從貿易戰開打到拜登任期結束，市場發生的各種變化，其實川普的關稅政策對台廠而言，真的已經算是很好了，他解釋，這幾年來我們台商迴流，流進超過一兆元以上的資金，其中，桃園青埔的房價也因為台商的大手筆投資而飆漲，從最初一坪不到十萬直線飆升到一坪幾萬六十萬。

游文光直言，我們臺灣產業現在真正面臨的問題，並不是「根流臺灣」而是陷入了「電力短缺」的窘境。他說，大家現在應該要把目光聚集在國內電力是否還充裕？會不會因此阻礙各個產業的發展，而不是擔憂台積電會不會變成「美」積電。

游文光表示，如今台灣必須靠「經貿實力」去敲開別國的大門，而自己過去常常跟市場夥伴們分享，「台灣在全球經貿市場中，只有兩張『國際名片』，一張是台積電（TSMC）另一張是鴻海（2317）（Foxconn）」，大多時候我們第一線的外交人員都沒有機會去面見其他國家的決策高層，只能由產業界說話比較有份量的大佬親自出馬帶隊，才有可能見到該國政府部門能做決策的首長級代表。