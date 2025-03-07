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台積電赴美投資真無壓力？卓榮泰給出答案

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供

針對台積電（2330）赴美投資案，賴總統6日定調並未受到來自美方壓力。行政院長卓榮泰7日受訪時表示，台積電在國內許多的縣市已經有既定的計畫，已經在執行當中的，也有在規劃當中的，甚至未來還有要新設的計畫。我國半導體產業繼續在國際上確保關鍵技術的領先地位，確保在關鍵產業鏈上面的關鍵地位。

卓榮泰7日再度赴立法院施政報告及備詢，會前被問及有關台積電赴美投資沒有美方壓力，卻被質疑川普祭出100%關稅、晶片大戰，不算美方壓力嗎？卓回應，賴總統昨天與台積電董事長在總統府有一場向國人公開說明的記者會。台積電董事長魏哲家在會中所說的，台積電未來在台灣的生產計畫不會改變，而且會持續的增加，這也是如同昨天在行政院院會，跟各位部長以及國人同胞所說的，台積電在國內許多的縣市已經有既定的計畫，已經在執行當中的，也有在規劃當中的，甚至未來還有要新設的計畫。

卓榮泰強調，「作為台灣最重要的一個產業，台灣當然是它最重要的生產基地，而且會以台灣為研發的中心跟核心。只要國人持續的，政府在公共政策上能夠團結一致，讓我們的社會是一個適於投資、適於生產、適於製造，而且有穩定的勞資關係，有充裕供應的能源政策」，他認為未來很長的一段時間內，台灣繼續在國際上確保關鍵技術的領先地位，確保台灣在關鍵產業鏈上面的關鍵地位，都是可以達到，而且也是必須達到的。

此外，美議員說刪國防預算危險；外媒分析，川普認為武器銷售是交易而非安全保障，台灣可能被迫買軍武？卓榮泰表示，自己的國家自己救，也更感謝所有關心臺海及印太安全的國際友人，持續對我們未來的發展給予必要的關心和實際上的協助。

卓榮泰說，「中華民國是一個主權獨立的國家，基於國家國防、自主國防的需要，我們會從這個出發點來考量如何提升國軍的整體戰鬥力；政府也會衡量國家健全的財政體質，來適時地向世界各國來購買、增添先進的各種武器裝備，這個是要增強自主國防力量。政府沒有受到任何國家的要求，如果有，那只是面對中國大陸的威脅，台灣必須強大自己。和平有兩種，一種是我們夠強，一種是我們投降，我們選擇的是把中華民國變得更強的國家。」

卓榮泰 台積電 川普 美國 魏哲家

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