台積電千億美元投資 《晶片戰爭》作者米勒揭背後盤算

台積電宣布在美增加千億美元大投資，雖然台積電尚未提具體投資細節，包括產能和量產時程，但《晶片戰爭》作者米勒 (Chris Miller)日前 在《金融時報》撰文，道出台積電背後盤算及擔憂。米勒認為台積電希望能藉由此宣布，避開川普政府施予高關稅威脅及不必要的反壟斷調查。

米勒在文章強調，台積電宣布新的1000億美元投資計畫，是觀察美國總統川普不斷升溫的關稅戰之後。他特別點出「川普曾經揚言要對台灣進行報復，指控台灣『竊取』」美國的生意。」

那麼，台積電和台灣能從這項宣布中獲得什麼？米勒道出台積電背後的盤算，認為這項投資能得到的是關稅威脅的紓解。

米勒表示，川普曾經警告台灣，未來可能面臨「25％、30％甚至50％」的關稅。身為這個產業的主導供應商，台積電當然能夠將部分因關稅而上漲的價格轉嫁給客戶。但如果這些新廠能一開始就避免關稅，這筆投資或許相當划算。

另一個讓台積電擔憂的問題是，正如川普所說：「台灣幾乎壟斷高階處理器。」從AT&T到IBM，從微軟到Alphabet，有90％市占率的科技公司在過去常因為涉嫌壟斷而跟反托拉斯執法機構糾纏不休，而台積電在先進晶片製造領域正是如此。這也成為台積電鞏固跟美國政府關係的一大理由，畢竟該屆政府對科技反壟斷議題一向立場強硬。

米勒認為，台積電在美國打算再新增三座，同時還將興建兩座先進封裝廠以及一座研發中心。這些廠區的建造時程、產能以及技術細節尚未明朗，但台積電表示這些產能將用於生產AI晶片。雖然美國廠區占台積電整體營運中的比重仍然不大，不過在先進製程所佔的比重會相對提高。這筆投資更鞏固美國在先進晶片製造領域的重要地位，僅次於台灣和南韓。

台積電的客戶主要是美國的大型晶片設計公司，例如輝達、蘋果以及超微，他們對於製造據點的進一步地理分散化表示歡迎然而他們也會關注成本問題。台積電在美國營運期間雖然已經累積一定效率，但在美國的生產成本還是高於台灣。雖然台積電和它的客戶或許可以藉此避開關稅，但最終還是會面臨更高的生產成本。

他也點出台積電的這項宣布，對另外兩家主要先進晶片製造商三星和英特爾都構成嚴峻挑戰。這兩家公司一直宣傳自己更能降低跟中國相關的風險，並強調自身是可靠的供應商。然而，隨著台積電在美國的布局擴大，他們的這項說法將更難成立。