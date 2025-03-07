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傅崐萁轟賴清德出賣護國神山台積電 沒換到美安全承諾

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統（左）昨日與台積電董事長魏哲家舉行記者會，強調台積電赴美投資沒有美國壓力。記者陳正興／攝影
賴清德總統（左）昨日與台積電董事長魏哲家舉行記者會，強調台積電赴美投資沒有美國壓力。記者陳正興／攝影

賴清德總統、台積電董事長魏哲家昨日舉行記者會，正式宣布台積電擴大在美國投資，預計投入千億美元。國民黨立院黨團總召傅崐萁今早受訪，要賴清德看看南韓怎麼挺直腰桿，美國還在援助韓國，台灣還剩下什麼？出賣護國神山，完全沒有得到美國承諾。

針對賴清德昨日連袂魏哲家舉行記者會，宣布台積電擴大在美投資，傅崐萁說，賴清德、魏哲家昨天舉行記者會，睜眼說瞎話，說台積電到美國去擴展台灣實力，完全沒影響，因為客戶在美國。請問台積電成立到現在，40年當中，客戶一直在美國，為什麼現在才要投資1650億美金？

傅崐萁表示，晶片是昂貴且體積非常小的產品，運輸過程不會造成成本增加，但是到美國投資，人才難找，薪資高，工會強勢，抬高台積電的成本。在台灣有優秀工程師，素質非常高，很難配合公司的員工，影響台積電良率，到美國還能維持良率98%嗎？

傅崐萁表示，台積電這次不只投資，帶走多少人才？台積電一年產值高達2兆，加起來是天文數字，離開後在地繳稅、薪資、人才流失，對台灣整個空洞化，賴清德還押著魏哲家開欺騙國人的荒謬記者會。

傅崐萁說，韓國三星有出走嗎？台灣還沒有壓力，就把台積電賣掉，把台積電變成美積電，把國人當白癡嗎？看看川普要求台灣10%GDP做國防預算，請問中華民國受得了嗎？

傅崐萁批，賴清德看看南韓怎麼挺直腰桿，美國還在援助韓國，台灣還剩下什麼？這次出賣護國神山過程中，完全沒有得到美國承諾。台美貿易逆差不是靠軍購，是台灣要防衛自己，跟美國採購物資，不是軍購，戳破賴清德謊言，不要以為大家看不懂英文。

傅崐萁總結，對荒腔走板的民進黨政府，怎麼糟蹋台灣，深刻表達譴責。台積電變成美積電，要把全世界高端製程帶去美國，美國擁有40%晶片製程在美國生產，無所畏懼，賴清德緊抱川普大腿，向烏克蘭總統澤倫斯基看齊。

國民黨立院黨團總召傅崐萁。圖／聯合報系資料照片
國民黨立院黨團總召傅崐萁。圖／聯合報系資料照片

台積電 川普 魏哲家

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