【專家之眼】投資設廠與安全承諾

台灣積體電路公司赴美投資設廠案引發台灣社會強烈反應，但社會輿論與政治評論者將砲火集中在此舉未能換得美國政府提供更具體安全承諾，顯然就是未能深入思考台灣積體電路公司赴美投資設廠，其實並未與美國是否願意提供台灣更多更強安全承諾，構成任何因果理則關係。因此與其奢言妄想藉此換取美國對台提出更具體安全承諾，毋寧靜心思考後續發展態勢以及下列數個關鍵要點。

首先必須指出，儘管表面上政府在面對美國川普政府壓力，未能掌控情勢發展，證明政府主管部會對於台灣積體電路公司赴美投資案，確實還必須深入理解掌握。但從另個方面來看，依據綠營執政團隊處理涉外事務行事風格，假若能夠事先掌握進程與動態，必然就會藉此大力進行政治操作，藉此宣傳台北與華盛頓關係緊密合作無間。但從社會負面評價如此強烈來看，綠營高層畏於民情反彈，因此才會放過這個政治操作大好良機亦有可能。

其次就更要提醒，台灣積體電路公司為私營企業，依據其股權結構，政府對其經營策略與投資規劃，實質影響力確實有限。吾人必須認識到，假若美國確實具備良好投資環境，台灣積體電路公司不會等到拜登政府提供補貼並且軟硬兼施，才決定前往亞利桑納設廠。

台灣積體電路公司生產架構係全球布局，除在台灣各處投資設廠外，亦分別在中國大陸、日本以及德國設廠營運。如今進軍美國投資設廠，誠然是在川普威脅提高晶片關稅威脅下就範，但吾人亦必須理解，台灣積體電路公司晶片整個製造製程，亦須運用美國所出口技術、機具以及專利授權；因此美國政府手中亦握有其他籌碼，讓台灣積體電路公司必須買帳。

因此台灣積體電路公司會在初步投資案尚未投產營運運轉順利前，就決定加碼跟進，必然是權衡過整體投資風險。整個晶片製造過程涉及原料、先導製品、機具、數據、環境控制、數據資料、製程工序、專利授權以及作業人力質量等多項生產要素；假若要順利完成生產並確保良率，前述各項生產要素與製程環節都必須完美配套。但若其中任何環節出錯，就會產生被掐住要害產能中斷現象。

所以在不能保證擁有完整知識產權與生產要素前提下，台灣積體電路公司顯然必須有所妥協。但私營企業必然是要將本求利，赴美投資設廠是投下白花花銀子，沒有人願意當冤大頭，因此就算美國生產環境與條件並不算是理想，但問題總是要解決，台灣積體電路公司必然是有所把握，才會如此加碼跟進擴大投資。但事前估算未見得事後完全符合預期，最後結果如何，且讓吾人拭目以待。

儘管台灣積體電路公司是全球晶片製造龍頭產業，但台灣亦還有其他晶片製造產業，儘管其他企業產能與台灣積體電路公司必然存在市場區隔，同時代工客戶合作生產夥伴亦有所不同。假若台灣積體電路公司赴美投資設廠能夠順利，會不會帶動台灣其他晶片製造產業跟進外移，未來發展態勢政府主管部會必須關注。

此外與台灣積體電路公司合作配套之上下游產業，是否亦有可能考量保持合作關係，繼續共同創造營收利潤，因此跟隨台灣積體電路公司赴美投資設廠，此亦將是政府主管機關必須掌握理解課題。製造產業存在聚落效應，台灣晶片製造產業能夠在全球讓各方難以忽視，其實不光是仰賴聲名卓著龍頭企業，許多為其提供服務支持其生產營運之配套產業，更是不能忽視關鍵因素。

總而言之，儘管受到政治力威脅壓迫委屈就範，但台灣積體電路公司赴美投資設廠最後能否順利成功，到頭來還是要依據市場經濟供需法則運行。假若仔細思考台灣積體電路公司赴美投資設廠過程與驅動因素，其實就可以看得出，此項投資案根本就無法成為與美國川普政府討價還價，甚至要求其提出更具體安全承諾之交易籌碼。面對大國強權非要選邊站，就只能讓其予取予求毫無招架之力；形勢比人強，戰略選項又那麼固執，還要堅持抗中保台牌，其實就沒有任何選擇餘地。