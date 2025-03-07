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「充分掌握台積赴美」 賴總統：川普公開挺台海和平

聯合報／ 記者周佑政／台北報導
總統賴清德（左）與台積電董事長魏哲家（右）昨在總統府召開記者會，說明台積電未來投資設廠的相關規畫。記者陳正興／攝影
總統賴清德（左）與台積電董事長魏哲家（右）昨在總統府召開記者會，說明台積電未來投資設廠的相關規畫。記者陳正興／攝影

台積電預計在美國投資千億美元，對於台積電大筆投資是否能換取美方對台安全承諾，賴總統昨天表示，美國總統川普上任後，就曾在美日領袖高峰會中公開聲明，台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素。

賴總統偕同台積電董事長魏哲家開記者會，賴總統說，他要表明，基於台灣的安全，川普上任後，馬上就舉行四方會談，且川普在前不久，跟日本首相石破茂的領袖高峰會中也公開聲明，台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，不允許任何國家企圖用武力或脅迫的方式，改變台海現狀。

賴總統也強調，這些類似主張，也見到川普內閣中相關首長在國會或社會上不斷提出。

至於總統府事前是否掌握台積電美國布局，賴總統說，他非常感謝魏哲家這段時間跟政府密切溝通，同時讓政府充分掌握台積電對美國投資計畫。

國安人士日前透露，賴總統曾分別拜訪台積電創辦人張忠謀、魏哲家及台積電董事林全等關鍵領袖，針對台積電赴美投資，交換意見、商討對策。

賴總統昨表示，他去拜訪張忠謀除了拜年也請益，張忠謀的意見他不方便轉述，但他可以跟國人報告，每一次台積電的布局，除了壯大台積電，也讓台灣的協力廠商、企業得以有機會進入國際，讓台灣的經濟得到更進一步的發展。

台積電 川普 總統府 賴清德 魏哲家

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