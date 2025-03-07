藍委問：台灣安全承諾在哪裡 綠委：相信台積根留台灣

台積電將擴大對美投資一千億美元，遭在野黨質疑「台積電變美積電」，賴清德總統昨天與台積電董事長魏哲家舉行記者會說明。國民黨立委王鴻薇反問三個問題，一是台灣安全承諾在哪裡？二是台灣免於貿易戰嗎？三是台灣半導體優勢在哪裡？並諷刺記者會像是賴總統歡送台積電「喪事喜辦」。

國民黨立委賴士葆表示，相對於烏克蘭總統澤倫斯基要與美國簽礦產協議之前，一定要得到美國的安全承諾，台灣賴總統送人家大禮，卻沒有得到任何安全上的承諾，能夠不汗顏嗎？賴總統欠台灣人民關於台積電赴美投資的成本效益分析，特別在國家安全方面。

「護國神山都要被賣掉了，還要遊街示眾」，國民黨團總召傅崐萁批評，台積電拿出五兆多投資美國，而且最尖端技術都移去美國了，賴總統還要壓著董事長開記者會，賴政府相當無能，完全在掏空台灣。

民眾黨立委張啓楷質疑，台積電加碼對美國投資，到底為台灣帶來什麼好處？恐怕才是民眾更想知道的事。

民進黨立委郭國文認為，記者會戳破藍營的惡意風向，「台積電技術根留台灣、投資台灣不變，還要加速！」立委陳冠廷表示，台積電在美國投資是跨國企業全球布局策略，提升台灣國際戰略價值，如同豐田汽車透過美國投資將自己塑造成「美國汽車產業一部分」，贏得政策支持與市場優勢。