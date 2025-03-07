新聞幕後／魏哲家近3月頻赴美…小心翼翼 配合川普

短短六十小時內，台積電董事長魏哲家連續在兩位總統陪同下舉行記者會，套句美國總統川普稍早在白宮記者會時對魏哲家的短評，「沒人做過他所做的事情，他確實是一位傳奇。」的確，魏哲家寫下全球半導體產業發展史傳奇。

不過，台積電的千億美元投資計畫，似乎與賴清德總統在昨日記者會上所說：「沒有來自美國的壓力」，不吻合。

據調查，魏哲家去年十二月九日親率經營團隊出席台積電創辦人張忠謀自傳新書發表會後，美國時間十日晚間，魏哲家就現身舊金山機場。

魏哲家未透露此行目的，但從他赴美時間推算，研判應是會見準商務部長盧特尼克，了解後續美國建廠補助款和白宮未來半導體政策方向，同時也拜會美國重要客戶，了解訂單和產能需求。

魏哲家後來也在行政院第十二次全國科學技術會議，透露他才剛和全球首富馬斯克見面，時間與他這次去美國相符。

美方多次要魏董提方案

消息人士透露，川普一月廿日上任後，台積電才剛開完法說會，魏哲家即帶領包括資深副總暨副共同營運長張曉強、侯永清等一級主管大陣仗赴美，對照台積電二月首次在美國舉行董事會，應是盧特尼克已丟出多次提振美國半導體製程的解決方案，要求台積電提出對策，市場才會傳出，川普政府要求台積電接下英特爾部分晶圓廠等傳聞。魏哲家帶領經營團隊赴美，自然得小心翼翼接招、拆招，並將解決方案向董事會報告。

雖然魏哲家昨天在記者強調，擴大赴美投資完全是因應客戶需求，並不是美國施壓才去。

不過，一位資深半導體產業專家分析，客戶提出的需求如果真的那麼大，那為何不繼續擴大台灣的產能，卻要到成本昂貴的美國擴廠？其中原委，應是有一隻看不見的手下指導棋，要求美國晶片大廠必須將最先進的ＡＩ晶片產品都留在美國生產，這些客戶再要求台積電配合擴大美國產能。

從軟銀、Open AI和甲骨文提出星際之門，準備斥資五千億美元，進行ＡＩ基礎建設，蘋果也提出五千億美元，設立伺服器製造廠，很多發展ＡＩ的公司都找台積電代工生產晶片，但相關大廠應是受到美國商務部壓力，要求晶片必須全數在美國生產，台積電才會被迫擴大美國廠規模。

記者會諸多問號未釋疑

此外，台積電強調投資台灣的決心不會改，然而，未來台積電的技術是否會外流？能否換取川普不對台課徵對等關稅？會不會弱化台灣半導體產業地位等？這些在昨天的記者會上都未釋疑，留下了許多問號，有待時間證明。