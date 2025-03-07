台積赴美投資 賴總統：沒有美國壓力

台積電擴大在美投資，國內外高度關注，賴清德總統昨偕同魏哲家出面，賴總統強調，政府在台積電赴美投資過程，沒有來自美國的壓力；魏哲家強調，在台灣蓋十一個生產線仍如期進行。至於擴大投資是否獲美國政府承諾補助？魏哲家說，我們不怕競爭，只要求公平。

魏哲家三日才在美國總統川普見證下，在白宮宣布對美加碼投資一千億元，建造三座晶圓廠、兩座先進封裝廠與研發中心；川普表示，在美製造晶片，就不會有關稅。不到六十小時，昨天下午賴總統偕同魏哲家在總統府共同舉行記者會，說明台積電擴大在美國投資事宜。

賴總統說，台灣產業從西進、南向到北合，幾十年來累積實力，已足夠自信地跨越太平洋，東拓到美洲大陸，重新建構一個新的產業布局，一起發揮「立足台灣，布局全球，行銷全世界」。他感謝魏哲家與政府保持密切聯繫，讓政府充分掌握台積電對美的投資計畫。

魏哲家表示，台積電去各國蓋生產線，都是為了客戶需求，在這個重大投資前，已經做過非常多分析，也跟所有客戶溝通過，台積電目前在美產能不夠，沒有辦法符合對方需求，「會去美國，真正最大的原因是客戶。」

魏哲家說，台積電目前產線全滿、明年也滿了，後年要蓋的生產線也已經被訂走了。他說，台積電當然有其他考量，包括成本、人才、水電，當地政府的幫忙，是不可或缺的，「我們都跟當地政府合作，甚至跟當地大學一起合作來培育更多人才。」

美國補助？魏：求公平不怕競爭

至於能否得到美國政府的補助？魏哲家強調，「我只要求公平。我們不怕競爭，我們在哪個地方蓋生產線，永遠是最棒的。」強調台積電赴美投資，並不是為了補助。

魏哲家也說，台灣蓋十一個生產線仍會如期進行，他昨天還請賴總統幫忙多找土地，讓台積電多蓋生產線，「所有的產能不夠，就是這麼簡單」。賴總統也當場表示，政府必定極力協助台積電在台灣取得其所需的建廠土地，也會供應足夠的水、電、人力人才等各種資源。

魏哲家說，加上美國一千億元，如果產能還不夠，就看對手怎麼做，他幽默說，但「兩個對手（指英特爾、三星）都已是我們客戶」。

媒體提問台積電擴大在美投資，是否受到美方「壓力」？賴總統說，最了解台積電、最關心台積電發展應該是台積電本身，「政府在台積電赴美投資過程中，並沒有接受到來自美國的壓力，並沒有」。

媒體詢問，台積電投資美國一千億美元，是否有經過投審會審查，賴總統未回應。據了解，台積電尚未向經濟部提出相關計畫與申請。

藍批台積為無能政府當遮羞布

國民黨表示，這場記者會讓人感覺台積電是為賴政府的無能當遮羞布，一個稱職的總統，應正視台積電難題並提出解方，而非讓企業獨自承擔壓力。國民黨盼執政當局亡羊補牢，思考讓半導體產業在台永續茁壯。