台積在美設研發中心…著眼產線技術 期待未來不用事事請示台灣

台積電（2330）承諾未來在美國增設三座晶圓廠、兩座先進封裝廠，及一個研發中心，外界關注研發能力外移可能影響台灣半導體競爭力。

台積電董事長魏哲家昨（6）日說明，台積電的研發包括真正的技術研發中心與生產線製程改進的研發中心，此次在美新設研發中心屬於後者，主要希望美國生產線未來不用事事都請示台灣，「這也是台積電的產線策略。」

魏哲家先前已在台積電技術論壇上多次強調，台積電製程與對手的差別，是對手專注研發，但台積電在研發出新技術後、投入產線量產後，還會不斷精進。

談到各界關注這次台積電加碼投資美國千億美元，當中將首度在美設立研發中心，可能導致台積電先進製程關鍵技術外流的疑慮。魏哲家說明，在美國的「研發中心」與「真正的研發中心」是兩個不一樣的概念。

他說，台積電的生產線與全世界對手有個不同的地方，就是一個製程技術開發完成，到生產線進入量產階段，後續產線部分仍有人力持續研發改進，優化技術製程，每一年都在進步。

魏哲家解釋，真正的研發中心，是技術的研發，例如台積電的2奈米、將來到1.6奈米、1.4奈米，以及正在計畫的1奈米，都是真正研發人員在做，在台灣有1萬人左右，是台積電往前進的重心 ，這需要相當大的努力。

他表示，在美國答應設一個1,000人的研發團隊，主要是讓美國生產線未來可以繼續前進，不用每件事情都回台灣來請示，台積電的生產線都是這樣的作法。

魏哲家指出，台積電的優勢包含生產線製程精進，負責改進的人力，也屬於研發。他舉例，5奈米是真正研發人員做出來的，4奈米是生產線改進出的成果，3奈米是研發人員的成果，而N3P就是生產線的研發改進，讓產線技術繼續往前進，這也是研發。台積電真正技術研發需要相當大的努力，不是1,000人的產現就可以做的。