台積擴大在美投資 賴總統曾向張忠謀請益

經濟日報／ 記者周佑政余弦妙／台北報導
賴清德總統（左）6日下午偕同台積電董事長魏哲家（右）召開記者會。聯合報系資料照
賴清德總統（左）6日下午偕同台積電董事長魏哲家（右）召開記者會。聯合報系資料照

台積電（2330）將擴大在美投資，在野黨質疑政府「沒有角色」。據了解，台積電事前曾向賴政府相關部會與高層說明這項投資計畫，而台積電董事長魏哲家自美國返台後，旋即到總統府會見賴清德總統，再次說明投資計畫，雙方也決定透過連袂公開說明「安定民心」，化解外界的疑慮。

外界憂心台積電在美大筆投資，恐將「掏空台灣」、「台積電變成美積電」，黨政人士表示，確保先進製程根留台灣、確保投資人與國家利益優先，是賴政府與台積電的最大共識。

美國從拜登政府到現任的川普政府，都不斷希望台積電加碼投資美國。據了解，這次魏哲家進入白宮與川普共同宣布千億美元投資，過去一段時間，台積電方面就持續向我政府說明投資計畫，賴總統日前也親自拜會張忠謀、魏哲家以及林全等台積電關鍵決策人士，商討投資計畫與相關對策。

魏哲家與川普的互動全球注目，魏哲家日前返台後隨即赴總統府與賴總統會晤。據了解，魏哲家除了再次說明赴美投資計畫，也談及台積電台灣廠房最新進展。

台積電 川普 魏哲家

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