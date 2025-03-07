魏哲家：沒有補助也不怕 今年台灣要蓋11個生產線

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
台積電董事長魏哲家6日首度表示，坦白說「就算沒有補助也不怕」。記者陳正興／攝影
台積電董事長魏哲家6日首度表示，坦白說「就算沒有補助也不怕」。記者陳正興／攝影

美國可能取消對晶片業者的補助，台積電（2330）董事長魏哲家昨（6）日首度表示，坦白說「就算沒有補助也不怕」，台積電的美國投資是客戶需求驅動，台積電不要補助，只要求公平。台積電擴大美國投資，不會影響在台擴產，台灣今年就要蓋11個生產線。

台積電對美國政府許諾加碼千億美元投資，產業界更關注美國總統川普揚言廢除晶片法補助，導致台積電可能拿不到後續補助款，以及本次投資是否獲得美國官方補助等議題。魏哲家昨日霸氣表示：「我們只要求公平，我們不怕競爭。」

魏哲家認為，台積電員工應該也有同樣的想法，就是只求公平。台積電無論在哪一個地方蓋生產線都不怕競爭，「我們永遠是最棒的，所以都不要補助，我們不是因為補助才去的。」

魏哲家說，擴大美國投資是經過與客戶的討論，投資都是基於客戶需求。他指出，台積電的成功是與客戶互相配合，很多技術進步是與客戶討論的結果，「客戶信任台積電，這是我們贏人家的原因。」

他表示，當然台積電也有其他考量，包括成本、人才、水電。當地政府的幫忙是不可或缺的，「我們都跟當地政府合作，甚至跟當地大學一起合作來培育更多人才。我們在台灣，也是這樣做，感謝台灣政府在每個地方都幫忙台積電，水、電、土地、人才沒有後顧之憂。」

魏哲家也再度強調，擴大美國投資不會影響在台灣的生產線投資，台灣今年就要蓋11個生產線，而且會加速，因為客戶都說產能不夠，且在台灣蓋廠土地不夠，昨天才請賴總統幫台積電找土地蓋生產線。

台積電先前曾於法說會提及，「現在全球做AI的公司都是台積電的客戶。」魏哲家昨天也幽默指出，「客戶做AI的全部來找我們，都要我們承諾很大的數字，我沒辦法，因為土地還有一些問題，好在賴總統願意幫我們。」連台積電的兩個對手也已都是客戶 ，「不好意思再講了」 。

台積電 川普 魏哲家

延伸閱讀

幕後／根留台灣是共識 賴清德、魏哲家聯手釋疑安民心

酸賴總統看似台積小股東 民眾黨團：沒有一字一句提到「台灣需求」

賴總統拉台積電「補交作業」？ 民眾黨評不及格：各界憂慮未解

賴總統魏哲家記者會 知情人士揭4戰略思維：堅定傳達「1訊息」

相關新聞

台積赴美投資 賴總統：沒有美國壓力

台積電擴大在美投資，國內外高度關注，賴清德總統昨偕同魏哲家出面，賴總統強調，政府在台積電赴美投資過程，沒有來自美國的壓力...

新聞幕後／魏哲家近3月頻赴美…小心翼翼 配合川普

短短六十小時內，台積電董事長魏哲家連續在兩位總統陪同下舉行記者會，套句美國總統川普稍早在白宮記者會時對魏哲家的短評，「沒...

台積：美廠今明年產能都滿了 擴產沒其他理由 就是「不夠」兩個字

台積電將加碼美國千億美元投資，震撼業界。談到這次在美擴大投資，台積電董事長魏哲家昨（6）日強調，主因美國客戶需求非常大，...

「充分掌握台積赴美」 賴總統：川普公開挺台海和平

台積電預計在美國投資千億美元，對於台積電大筆投資是否能換取美方對台安全承諾，賴總統昨天表示，美國總統川普上任後，就曾在美...

藍委問：台灣安全承諾在哪裡 綠委：相信台積根留台灣

台積電將擴大對美投資一千億美元，遭在野黨質疑「台積電變美積電」，賴清德總統昨天與台積電董事長魏哲家舉行記者會說明。國民黨...

外界憂投資美國掏空台灣…魏董返台即見總統 公開釋疑

台積電擴大在美投資，在野黨質疑政府「沒有角色」。據了解，台積電事前曾向賴政府相關部會與高層說明這項計畫，台積電董事長魏哲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。