魏哲家：沒有補助也不怕 今年台灣要蓋11個生產線

美國可能取消對晶片業者的補助，台積電（2330）董事長魏哲家昨（6）日首度表示，坦白說「就算沒有補助也不怕」，台積電的美國投資是客戶需求驅動，台積電不要補助，只要求公平。台積電擴大美國投資，不會影響在台擴產，台灣今年就要蓋11個生產線。

台積電對美國政府許諾加碼千億美元投資，產業界更關注美國總統川普揚言廢除晶片法補助，導致台積電可能拿不到後續補助款，以及本次投資是否獲得美國官方補助等議題。魏哲家昨日霸氣表示：「我們只要求公平，我們不怕競爭。」

魏哲家認為，台積電員工應該也有同樣的想法，就是只求公平。台積電無論在哪一個地方蓋生產線都不怕競爭，「我們永遠是最棒的，所以都不要補助，我們不是因為補助才去的。」

魏哲家說，擴大美國投資是經過與客戶的討論，投資都是基於客戶需求。他指出，台積電的成功是與客戶互相配合，很多技術進步是與客戶討論的結果，「客戶信任台積電，這是我們贏人家的原因。」

他表示，當然台積電也有其他考量，包括成本、人才、水電。當地政府的幫忙是不可或缺的，「我們都跟當地政府合作，甚至跟當地大學一起合作來培育更多人才。我們在台灣，也是這樣做，感謝台灣政府在每個地方都幫忙台積電，水、電、土地、人才沒有後顧之憂。」

魏哲家也再度強調，擴大美國投資不會影響在台灣的生產線投資，台灣今年就要蓋11個生產線，而且會加速，因為客戶都說產能不夠，且在台灣蓋廠土地不夠，昨天才請賴總統幫台積電找土地蓋生產線。

台積電先前曾於法說會提及，「現在全球做AI的公司都是台積電的客戶。」魏哲家昨天也幽默指出，「客戶做AI的全部來找我們，都要我們承諾很大的數字，我沒辦法，因為土地還有一些問題，好在賴總統願意幫我們。」連台積電的兩個對手也已都是客戶 ，「不好意思再講了」 。