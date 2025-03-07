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府方喊話 美重視台海和平

經濟日報／ 記者余弦妙周佑政／台北報導

外界關注台積電（2330）擴大赴美投資是否能換得美國政府對台安全承諾，賴清德總統昨（6）日表示，美國總統川普上任後，就曾在美日領袖高峰會中公開聲明，台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素。

賴總統與台積電董事長魏哲家昨日召開記者會。媒體關注，外界認為川普團隊崇尚「交易外交」，台積電擴大在美國投資，能否換得美方在台灣安全上的任何實質承諾？或是否能自對等關稅風暴中豁免？

賴總統回應，基於台灣的安全，川普上任後馬上舉行四方會談。不久前，川普與日本首相石破茂的美日領袖高峰會中也已公開聲明，台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，不允許任何國家企圖用武力或脅迫方式改變台海現狀。

賴總統指出，這些類似主張，其實也可看到川普政府內閣中，各相關首長在國會或是在社會上，都有不斷提出。賴總統強調，他可以跟國人報告，每一次台積電布局，除了壯大台積電，讓台積電更有競爭力，也讓台灣的協力廠商、企業得以有機會進入國際。

台積電 川普 魏哲家

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