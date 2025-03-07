台積加碼美國投資 業界：看不見的手下指導棋

經濟日報／ 記者簡永祥／台北報導
台積電承諾未來在美國增設三座晶圓廠、兩座先進封裝廠，及一個研發中心。路透
台積電承諾未來在美國增設三座晶圓廠、兩座先進封裝廠，及一個研發中心。路透

台積電（2330）董事長董事長魏哲家在短短60小時內，連續在兩位總統陪同下舉行記者會，寫下台灣企業發展史最輝煌紀錄。

從時間軸來看，魏哲家宣布加碼美國千億美元大投資計畫，從去年底台積電與白宮溝通過程，到最後發布的時間點來看，正好是川普到國會進行上任首次演說，似乎與賴清德總統在昨（6）日記者會所說：「沒有來自美國的壓力」並不吻合。

不具名的資深半導體產業專家分析，魏哲家昨天在總統府記者會的話似乎未說完整，主因若客戶提出的需求真的那麼大，為何台積電不繼續擴大台灣的產能去滿足客戶，卻要到成本昂貴的美國擴廠？當中應是有一隻看不見的手下指導棋，要求在台積電投片的美國晶片大廠，未來將最先進的AI晶片都要在美國生產，這些客戶再要求台積電配合擴大美國產能。

令人憂心的是，這些客戶提出的訂單需求有沒有重覆下單？會不會重蹈新冠疫情晶片荒後馬上又陷入庫存調整風暴。

台積電 川普 魏哲家

延伸閱讀

幕後／根留台灣是共識 賴清德、魏哲家聯手釋疑安民心

酸賴總統看似台積小股東 民眾黨團：沒有一字一句提到「台灣需求」

賴總統拉台積電「補交作業」？ 民眾黨評不及格：各界憂慮未解

賴總統魏哲家記者會 知情人士揭4戰略思維：堅定傳達「1訊息」

相關新聞

台積赴美投資 賴總統：沒有美國壓力

台積電擴大在美投資，國內外高度關注，賴清德總統昨偕同魏哲家出面，賴總統強調，政府在台積電赴美投資過程，沒有來自美國的壓力...

新聞幕後／魏哲家近3月頻赴美…小心翼翼 配合川普

短短六十小時內，台積電董事長魏哲家連續在兩位總統陪同下舉行記者會，套句美國總統川普稍早在白宮記者會時對魏哲家的短評，「沒...

台積：美廠今明年產能都滿了 擴產沒其他理由 就是「不夠」兩個字

台積電將加碼美國千億美元投資，震撼業界。談到這次在美擴大投資，台積電董事長魏哲家昨（6）日強調，主因美國客戶需求非常大，...

「充分掌握台積赴美」 賴總統：川普公開挺台海和平

台積電預計在美國投資千億美元，對於台積電大筆投資是否能換取美方對台安全承諾，賴總統昨天表示，美國總統川普上任後，就曾在美...

藍委問：台灣安全承諾在哪裡 綠委：相信台積根留台灣

台積電將擴大對美投資一千億美元，遭在野黨質疑「台積電變美積電」，賴清德總統昨天與台積電董事長魏哲家舉行記者會說明。國民黨...

外界憂投資美國掏空台灣…魏董返台即見總統 公開釋疑

台積電擴大在美投資，在野黨質疑政府「沒有角色」。據了解，台積電事前曾向賴政府相關部會與高層說明這項計畫，台積電董事長魏哲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。