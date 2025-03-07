台積加碼美國投資 業界：看不見的手下指導棋
台積電（2330）董事長董事長魏哲家在短短60小時內，連續在兩位總統陪同下舉行記者會，寫下台灣企業發展史最輝煌紀錄。
從時間軸來看，魏哲家宣布加碼美國千億美元大投資計畫，從去年底台積電與白宮溝通過程，到最後發布的時間點來看，正好是川普到國會進行上任首次演說，似乎與賴清德總統在昨（6）日記者會所說：「沒有來自美國的壓力」並不吻合。
不具名的資深半導體產業專家分析，魏哲家昨天在總統府記者會的話似乎未說完整，主因若客戶提出的需求真的那麼大，為何台積電不繼續擴大台灣的產能去滿足客戶，卻要到成本昂貴的美國擴廠？當中應是有一隻看不見的手下指導棋，要求在台積電投片的美國晶片大廠，未來將最先進的AI晶片都要在美國生產，這些客戶再要求台積電配合擴大美國產能。
令人憂心的是，這些客戶提出的訂單需求有沒有重覆下單？會不會重蹈新冠疫情晶片荒後馬上又陷入庫存調整風暴。
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