台積跨海大投資 總統：沒有美國壓力

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
賴清德總統（左）昨日與台積董事長魏哲家召開記者會，強調台積赴美投資沒有美國壓力。記者陳正興／攝影
賴清德總統（左）昨日與台積董事長魏哲家召開記者會，強調台積赴美投資沒有美國壓力。記者陳正興／攝影

台積電（2330）擴大赴美投資，賴清德總統昨（6）日與台積電董事長魏哲家共同召開記者會。賴總統表示，政府在台積電赴美投資過程當中，並未接受到來自美國的壓力，他更指出，這是台積電的時刻，也是台灣的時刻，更是台美關係歷史性時刻。

魏哲家日前與美國總統川普在白宮宣布，台積電將加碼投資美國1,000億美元，受到全球市場關注，外界擔憂台積電恐變成「美」積電。據了解，魏哲家昨日一從美國回來，就應邀與賴總統共同召開記者會，頗有破除外界疑慮、安定國人信心的意味。

昨日記者會為時半小時，賴總統、魏哲家不僅致詞也接受記者提問，暢談台積電布局、赴美投資考量、台海和平穩定等議題。

賴總統表示，從台積電全球布局來看，皆是根據客戶需求，「政府在台積電赴美投資過程中，並沒有接受到來自美國的壓力。」他感謝魏哲家在這段時間內與政府保持密切聯繫，也說明台積電赴美投資計畫，昨日自美返台後，更風塵僕僕到總統府開記者會向國人說明。

賴總統指出，四年前，台積電在美國亞利桑那州投資，就已創下外國對美國直接綠地（greenfield）投資最大案，兩天前，魏哲家與川普共同宣布擴大投資，台積將透過這項投資案貢獻下世代人工智慧與前瞻應用，「這是台積電的時刻，也是台灣的時刻，更是台美關係歷史性的時刻。」

賴總統提到，每次台積電布局，台積電都更加壯大、更具競爭力。從台積電全球布局或從台灣產業發展歷程來看，產業從西進、南向、北合，數十年來所累積實力，已足夠讓台灣自信地跨越太平洋，「東拓」到美洲大陸，重新建構新產業布局。

外界對於台積赴美擴大投資有許多猜測，認為台積是迫於美國政府壓力而做出選擇。賴總統強調，最了解台積電、最關心台積電發展的，是台積電本身，魏哲家亦說明台積電布局，是因為未來發展有其必要性，政府並未接受到來自美國壓力。

魏哲家昨日也當面向賴總統請命，盼盡快多找土地，讓台積電可盡快多蓋生產線，以面對客戶需求。賴總統當面允諾，一定會積極協助台積電在台擴廠需求，包含水、電、土地、人才、人力等資源。

賴總統表示，來自台灣的台積電在世界上扮演關鍵角色，令人感動，也讓台灣成為世界的台灣，一圓百年前世代的夢想，許多人都表達這是台灣的驕傲，這是台積電的成就，也是台灣共同的驕傲。

台積電 川普 魏哲家

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