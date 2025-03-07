台積：美廠今明年產能都滿了 擴產沒其他理由 就是「不夠」兩個字

台積電（2330）將加碼美國千億美元投資，震撼業界。談到這次在美擴大投資，台積電董事長魏哲家昨（6）日強調，主因美國客戶需求非常大，台積電美國新廠今、明年生產線都滿了，後年要建的產線也被訂了，而且「台灣生產線也不夠」，擴產沒有其他理由，就是「不夠」這兩個字。

台積電擴大赴美投資，賴清德總統昨日與魏哲家共同召開記者會。魏哲家強調，台積電到每個地方建生產線都是為了客戶的需求，一直以來都沒有違背過。

賴總統、魏哲家談話重點

例如台積電日本熊本設廠是為了日本客戶的需求，四年前到美國建生產線也是為了客戶，現在加大美國投資，因為美國客戶需求量非常大。

魏哲家直言，台積電美國新廠產能全滿，後年要蓋的生產線也被客人預訂。「在這個重大投資之前，我們已經做過非常多分析，也跟所有客戶溝通過，台積電目前在美國的生產不夠，沒有辦法符合他們的需求。會去美國，真正最大的原因是客戶。」

外界擔心，台積電擴大美國投資後，會不會影響台灣投資力道，魏哲家直言：「不會」，「 台灣生產線還是不夠」 ，「所有的產能不夠，就是這麼簡單」，就是「不夠」這兩個字。

魏哲家強調，台積電能成功，是因為跟客戶互相配合與努力，台積電有很多技術進步是與客戶共同討論出來的，客戶也信賴台積電。

記者追問如何確保台灣的核心競爭力，魏哲家詳細說明台積電的生產流程，他並以2奈米為例，2奈米研發出來後，台積電作法是交到母廠（Mother Fab），是要大量生產的準備步驟，母廠會把技術優化。

他說，研發人員辛苦開發成果雖好、但量不夠大，所有技術都要經過量的考驗，技術才會完整。台積電創辦人張忠謀說過，有經驗曲線才有辦法進步，因此由母廠擔任技術優化角色，優化後才會交到生產線，而生產線拿到優化技術會再改進。

魏哲家透露，內部在優化過程會適度調改機器，外界以為改機器像買冰箱，從一個品牌買到另一個品牌並插上電，事實上並非這麼簡單。台積電所謂的「改機器」，是管路、管線全改，進入量產階段還會再改，如此一來，才有能耐將一條產線大幅擴展。魏哲家昨也幽默說；「今天公布台積電的機密，希望媒體不要報導。」

他直言，因為美國客戶需求量非常大，當然還有其他考量，如成本、當地人才、水電，都盡量跟當地政府合作，跟當地大學合作培育更多人才。一樣的道理，台積電在台灣也是這樣做，跟大學合作，他也感謝台灣政府在每個地方都幫忙台積電，讓台積電在水、電、土地、人才方面沒有後顧之憂。