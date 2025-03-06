幕後／根留台灣是共識 賴清德、魏哲家聯手釋疑安民心

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統（左）6日下午偕同台積電董事長魏哲家（右）召開記者會。記者陳正興／攝影
賴清德總統（左）6日下午偕同台積電董事長魏哲家（右）召開記者會。記者陳正興／攝影

台積電將擴大在美投資，在野黨質疑政府「沒有角色」。據了解，台積電事前曾向賴政府相關部會與高層說明這項投資計畫，而台積電董事長魏哲家自美國返台後，旋即到總統府會見賴清德總統，再次說明投資計畫，雙方也決定連袂公開說明，安定民心也化解外界疑慮。

外界憂心台積電在美大筆投資，恐將「掏空台灣」、「台積電變成美積電」，黨政人士表示，確保先進製程根留台灣、確保投資人與國家利益優先，是賴政府與台積電的最大共識。

美國從拜登政府到現任的川普政府，都不斷希望台積電加碼投資美國。據了解，這次魏哲家進入白宮與美國總統川普共同宣布千億美金投資，過去一段時間，台積電方面就持續向我政府說明投資計畫，賴總統日前也親自拜會台張忠謀、魏哲家以及林全等台積電關鍵人士，商討投資計畫與相關對策。

魏哲家與川普在鎂光燈下的互動全球注目，而魏哲家並未在美多停留，日前返台後隨即赴總統府與賴總統會晤。據了解，魏哲家除了再次說明赴美投資計畫，也談及台積電台灣廠房最新進展，以及需要政府協力的計畫，包括水、電、人力資源等；賴總統也當場允諾，政府會鼎力提供協助。

由於此次台積電將在美投資千億美元，國內外都高度關注計畫內容、台積電核心技術等是否外流，以及關稅議題。賴總統與魏哲家都認為有必要「直球對決」，對外公開釋疑，於是賴總統與魏哲家決定以記者會形式向國人報告。

黨政人士表示，賴總統與魏哲家共同出席記者會，就是要堅定傳達「政府會與產業站在一起」訊息，同時把關並協助，讓台灣供應鏈赴美能有更大優勢。

黨政人士指出，從國家層面來看，台積電赴美投資，可確保協助我國產業於全球布局、確保國家競爭力持續提升與領先、確保先進製程技術根留台灣。從全球戰略層面來看，也能確保台積電尖端技術不外流、確保台積電在世界的影響力持續擴大且不可取代，同時也確保台美合作關係更緊密。

台積電 川普 魏哲家

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