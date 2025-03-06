酸賴總統看似台積小股東 民眾黨團：沒有一字一句提到「台灣需求」

有關台積電宣布對美國擴大投資，民眾黨立法院黨團今天表示，賴清德總統看似小股東、旁觀的鼓掌部隊，沒有一字一句提到「台灣需求」，台積電投資美國無助國內經濟，恐怕導致高科技人才出走，「最不該就是空到忘了自己是總統，賴總統樂得當個旁觀者。」

賴總統下午偕同台積電董事長魏哲家舉行記者會，談及赴美擴大投資是台積電的時刻，同時也是台灣的時刻，更是台美關係歷史性的時刻，「每次台積電的布局都會因而更壯大、更有競爭力，也成就台灣更大的實力。」

民眾黨團晚間透過媒體群組指出，總統府邀請魏哲家舉行記者會，說明新台幣3兆赴美投資案，整場記者會宛如台積電法說會，賴總統就像看好其發展的小股東、旁觀的鼓掌部隊，絕對不是有遠見與策略布局的領導人，對於關鍵技術是否外移喪失競爭優勢，賴總統始終閃躲沒有回答。

民眾黨團直言，賴總統整篇致詞稿空泛至極，空的就跟其他記者會沒兩樣，總統府大動作找來記者「釋疑」，反而更加深人民的焦慮與疑問。

民眾黨團表示，魏哲家口口聲聲站在「客戶需求」布局，賴總統卻沒有一字一句提到「台灣需求」，台積電固然是跨國企業，但是其成功來自台灣的頂尖人才、核心技術、低廉的水電，另外還要加上政府的全力支持，如今台積電選擇大量投資美國，創造的工作機會不但無助台灣經濟，更可能讓大量高科技人才出走。

民眾黨團質疑，台積電在美國設廠，成本大幅增加，原本的高毛利率也必須下修，影響獲利更會影響台灣經濟。如果下游廠商跟進赴美投資，相關產業與供應鏈外移，政府如何避免護國神山被掏空，導致最後坐吃山空。

民眾黨團批評，賴總統自甘當企業的鼓掌部隊，面對台灣競爭優勢流失、國安籌碼喪失的危機，片面美化為「世界對台灣的肯定」，而在美國總統川普頻頻出手的時候，更不應該讓台積電赴美投資，就連關稅跟國防預算都被分別要價，政府毫無談判策略與角色，沒有能力與勇氣上牌桌，台灣的好牌與籌碼，早晚全部變成一場空。