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賴總統拉台積電談對美投資 民眾黨嗆補交作業掩蓋失能

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
賴清德總統（左）下午偕同台積電董事長魏哲家（右）召開記者會。記者陳正興／攝影
賴清德總統（左）下午偕同台積電董事長魏哲家（右）召開記者會。記者陳正興／攝影

有關台積電宣布對美國擴大投資，台灣民眾黨今天表示，賴清德總統無法回應各界憂慮，甚至把危機當作台美關係歷史時刻，過去提出的「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」至今只聞樓梯響，心心念念拉著台積電「補交作業」，終究掩蓋不了賴政府的無能。

賴總統下午偕同台積電董事長魏哲家舉行記者會，談及赴美擴大投資是台積電的時刻，同時也是台灣的時刻，更是台美關係歷史性的時刻，「每次台積電的布局都會因而更壯大、更有競爭力，也成就台灣更大的實力。」

針對賴清德合體魏哲家舉行記者會，台灣民眾黨晚間透過聲明表示，賴總統完全無法回應台灣各界憂慮，甚至把台灣面臨的危機當作「台美關係的歷史時刻」，充分顯現其鴕鳥心態，戰略因應失能又失格。

民眾黨指出，賴總統在今年2月舉行國安高層會議，所謂的「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」至今只聞樓梯響，如今台積電宣布投資追加千億美元，在全球半導體供應鏈的布局，台灣政府形同失去主導權，而正當各界關注台灣的戰略價值是否改變，賴總統竟然拉著台積電「補交作業」。

民眾黨直言，賴總統這份作業根本不及格，政府不該讓企業獨自面對國際變局，更不該眼睜睜看著台灣失去競爭優勢。面對嚴峻國際情勢，台灣應該緊握手中的王牌，而非埋頭假裝一切依舊美好，「如今用再多美化過後的形容詞，也掩蓋不了賴政府的無能。」

台積電 川普 賴清德 魏哲家

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