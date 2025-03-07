台積電赴美投資 專家：以拖待變維台矽盾地位

中央社／ 台北6日電

台積電增加對美投資1000億美元（約新台幣3.2兆元）。專家解析，美國建廠效率、行政效率待加強，建議台積電「以拖待變」，投資執行慢慢來，以維持台灣矽盾戰略地位。

政治大學國際關係研究中心6日召開「2025年中共全國兩會座談會」，多名專家學者與會。

華南金創業投資公司董事陳子昂表示，台積電增加對美投資，對於台灣產業來說，當然是「利空」，加上美國對墨西哥課稅，接著擬針對越南、印度等情況，將逼著設備大廠跟台積電一起遷往美國，造成台灣產業空洞化，對於台灣產業來說是利空。

「不過站在台積電角度來說，這是有得、有失」，陳子昂表示，台積電經過白宮談判後，丟掉了英特爾（Intel）這個「合資大包袱」，由於主要客戶都在美國，也獲得了獨霸美國市場機會，沒有其他競爭對手，可說是「左打三星、右甩Intel」。

陳子昂直言，由於在美生產成本較高，包括建廠成本、供應鏈運籌成本、員工薪資、營運費用、研發費用、設備折舊費，美國川普（Donald Trump）政府又不提供財政補貼，代表台積電未來在美國營收會增加，不過毛利率會下滑。

陳子昂坦言，倘若台積電投資執行度達到100%，台灣矽盾將會不見；可以給台積電一個戰略建議－「以拖待變」，將投資執行度拖過2028年，透過這個辦法維持台灣的矽盾戰略地位。

他說，美國建廠效率低，一個廠在台灣蓋好要2年，美國得花上4年；美國行政效率也糟糕，這也是台積電員工抱怨的地方；另外還要擔憂缺工問題，美國優秀科技人才不願意穿無塵衣、進無塵室、輪班次，這是企業文化問題。

陳子昂指出，台積電答應對美加大投資，不過一些外在條件是外界不容樂觀原因，對於台積電來說，這是可以使用的「以拖待變」對策，慢慢地拖過2028年，維持台灣矽盾戰略地位。

台積電 川普 魏哲家

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