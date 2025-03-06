聽新聞
0:00 / 0:00
賴總統拉台積電「補交作業」？ 民眾黨評不及格：各界憂慮未解
總統賴清德今天與台積電董事長魏哲家在總統府召開記者會，民眾黨晚間指出，賴總統完全無法回應台灣各界的憂慮，甚至把台灣面臨的危機當作台美關係歷史時刻，充分顯現賴政府鴕鳥心態，戰略因應失能又失格。
台積電宣布赴美擴大投資，賴總統今天下午偕同魏哲家在記者會致詞時表示，這是台積電的時刻，也是台灣的時刻，更是台美關係歷史性的時刻，每次台積電的布局都會因而更壯大、更有競爭力，也成就台灣更大的實力。
民眾黨晚間透過聲明指出，賴總統在今年2月的國安高層會議後，宣布「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，至今只聞樓梯響，如今台積電率先宣布在美投資追加千億美元，讓台灣政府在全球半導體供應鏈的布局中，形同失去主導權。
民眾黨表示，正當各界關注台灣戰略價值是否改變時，賴總統竟是拉著台積電開記者會「補交作業」，但這份作業根本不及格，賴政府不該讓企業獨自面對國際變局，更不該眼睜睜看著台灣失去競爭優勢。
民眾黨指出，面對嚴峻國際情勢，台灣應該緊握手中的王牌，而非埋頭假裝一切依舊美好，賴總統完全無法回應台灣各界的憂慮，甚至把台灣面臨的危機當作台美關係的歷史時刻，充分顯現賴政府的鴕鳥心態，戰略因應失能又失格。
此外，民眾黨立法院黨團晚間在臉書發文表示，賴總統一如往常空話連發，整篇致詞稿空泛至極，反而更加深人民的焦慮與疑問，當魏哲家口口聲聲站在客戶需求布局，賴總統卻沒有一字一句提到「台灣需求」。
民眾黨團指出，賴總統不該自甘於做企業的鼓掌部隊，把台灣競爭優勢、國安籌碼喪失的危機，片面美化為「世界對台灣的肯定」，更不該被美國分別要價、各個擊破。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言