批賴政府言詞空洞無作為 國民黨：台積電無奈當遮羞布

賴清德總統今邀台積電董事長魏哲家在府舉行記者會說明赴美設廠計畫。國民黨今天表示，這場記者會讓人感覺，台積電是無奈為賴政府的無能當遮羞布。在美國，台積電正面臨關稅壓力；回到台灣，卻只能配合政府舉辦毫無實質內容的「三無記者會」。

國民黨批評，賴清德政府面對台積電的困境，卻顯得毫無作為。整場記者會中，民眾只看到台積電表達全球布局的無奈，卻未見賴清德針對民眾關切的三大核心問題做出回應，包括賴清德總統無力或不想回答台積電上下游供應鏈是否外移？台積電對美談判的事前協助，賴清德做了什麼？半導體供應鏈外移，「矽盾」如何維持？賴清德開始思考了嗎？

國民黨指出，台積電供應鏈長期為台灣創造巨大經濟價值，若台積電在台灣的晶片製造仰賴相關產業鏈，美國未來要求這些供應鏈隨之遷移，台灣經濟將面臨重大衝擊。然而，記者會上，賴政府僅以空洞言辭敷衍，未能說明如何防止台積電供應鏈外移的具體對策。

國民黨表示，川普政府曾揚言對台灣晶片課徵100%關稅，許多有識之士均建議政府應提供台積電國際談判人才與資源協助，這是台灣必須正視的現實挑戰。然而，經濟部長郭智輝過去卻展現「謎之自信」，僅樂觀喊話，卻不見賴清德政府在國際談判中提供任何實質支援的具體作為。

國民黨表示，台積電是台灣長期培育的核心企業，其半導體產業以「矽盾」之姿，讓台灣在國際間擁有舉足輕重的地位，並獲得各國保障。若台積電及其供應鏈外移，台灣未來的護國神山何在？這是賴政府沒有回應的國安問題。

國民黨表示，一個有擔當的政府，應主動協助台積電化解困境，而非讓台積電為政府的無能背書。一個稱職的總統，應正視台積電的難題並提出解方，而非讓企業獨自承擔壓力。民進黨政府卻在關鍵時刻顯露無能，國民黨誠盼執政當局能亡羊補牢，開始思考如何持續讓半導體產業在台灣永續茁壯。