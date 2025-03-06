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台積電擴大在美投資 羅智強：庶民是最大受害者

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委羅智強（圖）。圖／聯合報資料照片
國民黨立委羅智強（圖）。圖／聯合報資料照片

台積電日前宣布擴大在美國投資，預計投入千億美元。賴清德總統、台積電董事長魏哲家今下午連袂舉行記者會，正式宣布消息。國民黨立委羅智強表示憂慮，台積電重心移美，勢必衝擊台灣經濟，「勞工、庶民，將會是最大受害者。」

賴總統今日表示，從台積電的全球布局或從台灣產業發展的路程來看，台灣的產業是從「西進」、接續的「南向」、進一步「北合」，幾十年來所累積的實力，已經足夠讓台灣自信地跨越太平洋，「東拓」到美洲大陸，重新建構一個新的產業布局的時候。

針對台積電擴大在美國投資，羅智強表示憂慮。他說，台積電擴大對美投資、研發重心移美，這勢必會對台灣的經濟造成衝擊，因為這幾年，半導體產業就是台灣經濟成長的引擎、火車頭。倘若經濟、出口受到影響，下一階段，就會連動到社會面向，出現包括服務業興衰、失業率提升、無薪假增加等問題。也就是說，勞工、庶民，將會是最大受害者。

羅智強指出，然而賴總統的談話，卻只關注抗中保台，只想打預防針說政府有和台積電密切溝通。「我要跟賴總統說，安全保障固然重要，但台積電關乎的不只有國安，更會影響台灣人民的生活生計，以及中華民國的整體國運。」

羅智強呼籲，希望賴總統不要只想開記者會，來為自己澄清、卸責，而是要苦民所苦，好好重視重大國際變局影響之下全體國人都很憂慮的經濟民生問題，並且予以提出對策。

台積電 川普 羅智強 賴清德 魏哲家

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