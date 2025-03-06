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賴總統魏哲家記者會 知情人士揭4戰略思維：堅定傳達「1訊息」

中央社／ 台北6日電
賴清德總統（左）下午偕同台積電董事長魏哲家（右）召開記者會。記者陳正興／攝影
賴清德總統（左）下午偕同台積電董事長魏哲家（右）召開記者會。記者陳正興／攝影

台積電日前宣布加碼對美投資，知情人士指出，總統賴清德今天與台積電董事長魏哲家連袂召開記者會，是以具體行動展現「政府與企業站在一起」，說明對美投資具以台灣為本、大膽東拓美洲等4大戰略思維，並粉碎各種質疑認知操作。

知情人士表示，賴總統今天與魏哲家召開記者會，說明台積電布局背後戰略思維，聚焦4大重點。第一，台積電加碼對美投資是「壯大台灣」，魏哲家是第一位在白宮開記者會的台灣人，向世界宣布重大消息，象徵台灣實力已強大到能站上國際舞台。

知情人士指出，台積電是台灣過去半世紀以來，在國家支持、產官學研各界胼手胝足所開創出來的半導體生態系，台積電強大也代表台灣的強大；許多在美台僑看到魏哲家站在白宮，內心相當感動，畢竟這是屬於台灣人共同的榮譽，更是台美關係歷史性時刻。

第二是以台灣為本、以世界為目標的全球布局思維。知情人士說，過去台灣經貿拓展是「西進南向」，現在是「北合東拓」。時值人工智慧（AI）浪潮當口，政府與台積電的布局是以台灣為關鍵支點，布局全球並行銷全世界，要讓台灣半導體產業更強健，讓台灣成為最安全信賴的非紅供應鏈關鍵。

知情人士指出，第三，產業布局背後是政府戰略規劃。從美國總統川普當選至今，執政團隊與台積電管理階層都有密切聯繫，政府充分掌握海外投資案並持續提供協助；政府未來也會持續跟美方深化合作，把衝擊當作歷史機遇，在變局中掌握機會、站穩腳步。

第四，政府是台積電和產業的最大後盾。知情人士說，賴總統今天與魏哲家共同出席記者會，就是要堅定傳達「政府會與產業站在一起」訊息，把關並協助讓台灣供應鏈赴美能有更大優勢。

知情人士也透露，為因應近期對川普新政府的諸多政策認知戰操作，賴總統日前承諾國防預算將達GDP的3%，率先向國際社會展現台灣防衛決心，藉以消弭在野刪凍國防預算引發的國際疑慮，落實賴總統「和平靠實力」國家路線，未來也會逐步加大預算。

知情人士指出，台積電在近期認知戰首當其衝，賴總統在內部會議曾提及「最在乎台積電的利益，就是台積電本身」，為兼顧國家與公司利益，總統與台積電事前密切討論、充分掌握並研擬最佳方案，選擇在魏哲家返台後召開記者會，直球對決。

知情人士說，政府將持續布局下一階段採購及投資方案，並協助台積電與周邊產業應對國際新局、布局全球，為未來台灣供應鏈赴美打下深厚基礎。

台積電 川普 賴清德 魏哲家

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