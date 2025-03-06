批賴清德輸澤倫斯基 賴士葆：烏克蘭至少會要安全保障

台積電日前宣布擴大在美國投資，預計投入千億美元。賴清德總統、台積電董事長魏哲家今下午連袂舉行記者會，宣布此項消息。國民黨立委賴士葆說，相對於烏克蘭總統澤倫斯基與美國簽礦產協議之前，一定要得到美國的安全承諾，台灣的賴總統能夠不汗顏嗎？

台積電擴大在美國投資，基於台積電於全球的特殊地位，是否有助我國獲得美國的安全承諾？賴總統對此說，美國總統川普上任後，曾在美日領袖高峰會中公開聲明，台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素。

賴士葆說，台積電赴美投資1000億美元，加上過去的650億美金，合計1650億美元，這是美國有史以來最大的單筆投資，難怪川普這麼高興，可是對於台海和平沒有做出任何的承諾。

賴士葆表示，相對於澤倫斯基要與美國簽礦產協議之前，一定要得到美國的安全承諾，台灣的賴總統能夠不汗顏嗎？台積電赴美巨大投資，除了要再蓋三個晶圓廠、兩個封裝廠、一個研發中心之外，大家預期台灣相關的供應廠商也會逐漸帶過去，這當然有掏空台灣晶片產業的危機。

賴士葆強調，賴總統無條件的奉上這麼大的厚禮給美國，卻沒有得到任何安全上的承諾，賴總統欠台灣人民關於台積電赴美投資的成本效益分析，特別在國家安全方面。

此外，賴士葆也批，賴政府對美國屈膝卑躬，川普放話要對晶片課重稅，台灣立刻響應，連談判都不敢，川普開心的表示怕課稅，就乖乖到美國投資。美媒報導即便台積電把先進製程和研發中心移到美國，然而川普政府仍在討論對台積電和其他晶片廠課徵100％關稅，這樣的消息讓人憂心，可能雙層剝皮，到頭來會不會賠了夫人又折兵。

賴士葆提到，中國大陸今年度國防預算高達8兆，年增7.2％，美國準國防部次長又再度呼籲我方國防支出應占GDP的10％，該準次長表示因為台灣若落入中國大陸手中，對美國利益是一場災難。按照此比例是2.6兆，將是9成的總預算，實務上根本不可能，美國要求台灣這樣做的目的是為了嚇阻北京。

賴士葆說，川普已表明台灣太遙遠，不承諾會協防台灣，要我方與中國大陸進行雙方對峙、劍拔弩張的軍備競賽，戰爭的結果就是互相毀滅、魚死網破，看到烏克蘭，怎能不想到台灣的處境。