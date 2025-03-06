郭國文：賴清德、魏哲家狠狠打臉藍營「美積電」說法

台積電擴大赴美投資，總統賴清德偕台積電董事長魏哲家在總統府舉行記者會。民進黨立委郭國文表示，賴清德與魏哲家一同戳破藍營的惡意風向，台積電技術根留台灣、投資台灣不變，還要加速。這場記者會狠狠打臉藍營「美積電」的說法，台積電到海外設廠不是出走台灣，而是壯大台灣。

郭國文指出，最近藍營人士見不得台灣好，不斷營造台積電投資美國等於台灣缺少保障的論述，但事實是什麼？事實是台積電根留台灣是不會改變的。

郭國文說，台積電美國一廠今年開始量產4奈米晶片，而台灣2奈米已經處於試產階段，未來1奈米廠也預計進駐台南。不只如此，明年即將完工的南科三期，外傳台積電已取得30公頃的土地，打造「先進供應鏈專區」，更是全球首個緊密完整的先進封裝聚落，落腳處就在台灣。

郭國文表示，台灣半導體人才領先，設廠佈局更是比美國超前，尤其台灣今年要蓋11個生產線不變，即便擴大美國投資，依舊能確保最核心的先進製程技術根留台灣。