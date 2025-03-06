郭國文：台積電赴美設廠是「壯大台灣」 戳破藍營惡意風向
賴清德總統今偕同台積電董事長魏哲家開記者會，賴說這是台美關係的歷史性里程碑；魏哲家也強調，絕不會影響台積電在台灣投資。民進黨立委郭國文說，賴總統與魏哲家一同戳破藍營的惡意風向，台積電技術根留台灣、投資台灣不變，還要加速。
郭國文表示，最近藍營人士見不得台灣好，不斷營造台積電投資美國等於台灣缺少保障的論述，但事實是「台積電根留台灣」是不會改變的。
郭國文說，台積電美國一廠今年開始量產4奈米晶片，而台灣2奈米已經處於試產階段，未來1奈米廠也預計進駐台南。不只如此，明年即將完工的南科三期，外傳台積電已取得30公頃的土地，打造「先進供應鏈專區」，更是全球首個緊密完整的先進封裝聚落，就在台灣。
郭國文強調，其實台灣半導體人才領先，設廠布局更是比美國超前，尤其台灣今年要蓋11個生產線不變，即便擴大美國投資，依舊能確保最核心的先進製程技術根留台灣。這場記者會狠狠打臉藍營「美積電」的說法，台積電到海外設廠不是出走台灣，而是壯大台灣。
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