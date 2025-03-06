台積電海外投資如「豐田汽車赴美」 陳冠廷：贏得政策支持

賴清德總統今偕同台積電董事長魏哲家開記者會，賴說這是台美關係的歷史性里程碑。魏哲家強調，絕不會影響台積電在台灣投資。民進黨立委陳冠廷表示，反而能提升台灣國際戰略價值，如同豐田汽車成功塑造「美國汽車產業一部分」，贏得政策支持與市場優勢。

陳冠廷表示，有人擔憂台積電可能變成「美積電」，但企業全球布局是跨國公司必須考量的策略，台積電的海外投資就像豐田汽車的全球化策略，不只是擴大市場，更是提升國際政治地位的關鍵一步。

陳冠廷解釋，豐田成功融入美國市場後，美國政府不再視其為外來競爭對手，反而給予政策優惠。同樣地，台積電在美國建立生產據點，將促使美國政府更重視台灣的戰略價值，進一步強化台美半導體供應鏈的相互依賴，不僅提升國際市場競爭力，也讓台灣晶片製造更具全球影響力。

陳冠廷表示，台積電在美國投資後，美國對於台灣的依賴度將進一步提升，將促使美國政府在台海安全問題上更加重視台灣的戰略價值，「這實際上是在加強台美經貿關係，並強化台灣的國際地位，而非削弱台灣的安全。」

陳冠廷提到台灣政府實施的N-1政策，指出該政策要求企業在海外投資的製程技術必須「落後最新製程一個世代」，這項政策能有效確保台積電最尖端的技術與最大規模的產能留在台灣，保障台灣在全球半導體供應鏈中的關鍵地位。他強調，台積電的全球布局也將進一步提升地緣政治上的安全保障。