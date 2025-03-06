台積赴美人才被挖走？ 104總座：「二原因」不用太悲觀

針對台積電（2330）要在美國投資1000億美元（約新台幣3.2兆元），引發外界擔憂人才外流一事，104資訊科技平台暨顧問服務事業體總經理花梓馨6日表示，「二原因」他認為不需要那麼擔心，也不用太悲觀。

台積電日前宣布，有意增加1000億美元（逾新台幣3.2兆元）投資於美國先進半導體製造，包括新建三座新晶圓廠、兩座先進封裝設施，以及一間主要研發中心，寫下美國史上規模最大的單項外國直接投資案。

花梓馨分析，台積電的策略一直都是採取國內外製程至少差一個世代以上，它之所以這麼做，就是要確保最先進製程留在台灣，如果你是台積電員工，或許短期到海外市場支援是可以的，但也會擔心「若之後要回來，還有沒有我的位置」？畢竟台灣的技術一直再往上走，但海外廠主要是在生產。

花梓馨還指出，為協助海外廠快速量產，初期台積電一定會派出較熟悉的員工前往美國、德國、日本等海外市場支援，但並不會讓台灣員工長期待在那裡，因為「就算台積電想，川普也不會准」。

關於第二點，花梓馨強調，美國總統川普要大家到美國投資設廠，他真正要的是為美國人民創造高薪就業機會。而以川普精打細算的個性，怎麼可能會允許非但就業機會沒提升，卻還發生因為赴美投資造成生產成本增加，最後轉嫁給終端消費者，進而導致美國通膨再起。

花梓馨表示，川普是一個相當高明的談判者，他總是先把目標拉到最高，再漸漸和你取得一個平衡點。不過，花梓馨也盛讚台積電總裁魏哲家非常聰明，採取「在你還沒有逼迫我之前，我就先跟你談」， 因為魏哲家了解川普是個生意人，他就順著生意的人毛來跟川普談生意。