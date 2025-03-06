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邱志偉：魏哲家直球對決 破除台積電赴美後疑美論

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委邱志偉。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委邱志偉。圖／聯合報系資料照片

台積電擴大赴美投資，總統賴清德偕台積電董事長魏哲家在總統府舉行記者會。民進黨立委邱志偉表示，雖然這不是法說會，但魏哲家用國人都聽得懂的語言，難得以中文說明企業策略，直球對決就是要講給疑美論的台灣人聽，當然也包含在操作疑美論的境外勢力，希望疑美論或質疑的在野黨人士，不要繼續用政治語言傷害台灣。

邱志偉指出，非常樂見賴總統回應他日前的呼籲，用直球對決的方式，直接找來魏哲家來總統府舉行記者會，這是破除連日來的疑美論操作，是典範級別的政府企業互動模式。

邱志偉說，台積電是台灣的重要資產，如賴總統所說「樂為台灣人、台灣名譽馨」，魏哲家與台積電從台灣跨足世界，是為台灣人帶來名譽，而不是要掏空台灣。

邱志偉表示，魏哲家在記者會上也已經說得很清楚，台灣的生產線到後年的仍有不足，顯示台積電根留台灣的信心，特別是先進的研發中心也會留在台灣。

邱志偉建議，未來政府在土地與水電上一定要更積極，魏哲家多次強調競爭對手的壓力，若台灣的資源無法配合上，縱使要根留台灣也會有客觀上的難度，這是政府可以努力協助的。

邱志偉也再次呼籲，高雄非常適合台積電擴大投資，不論土地水電都會充分協助，且從目前的高雄廠都距離捷運站與交通要道很鄰近，絕對是台積電未來深耕台灣最好的選擇。

台積電 川普 邱志偉 魏哲家

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