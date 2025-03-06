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台積赴美投資千億…賴清德稱「驕傲」 國民黨：如此總統全民悲哀

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨中央黨部。記者林伯東／攝影
國民黨中央黨部。記者林伯東／攝影

賴清德總統今天下午偕同台積電董事長魏哲家在總統府舉行記者會，指台積電在美擴大投資1000億美元「是台積電的成就，也是台灣共同的驕傲。」國民黨立院黨團批評，賴總統把國恥、國家重大危機講成台灣的驕傲，中華民國有如此總統是全民悲哀。

國民黨團表示，台積電在過程中未得到任何課稅豁免及投資補貼的具體承諾，政府在談判過程中毫無角色，美國政府把賴政府視為空氣。賴清德政府對美工作是徹頭徹尾的失敗，完全無法對國人交代。

國民黨團批評，賴總統坐視外國政府掏空台灣「護國矽盾」，全台高科技產業面臨空洞化危機，還以話術自我感覺良好，把國恥講成全球佈局多元投資，中華民國有如此總統，這才是全民的悲哀。

國民黨團指出，近年來，台積電已經在美國投資高達650億美元，如今又要再新增1000億美元投資赴美設廠，總共投資美國金額高達1650億美元，等於把台灣的外匯存底搬走30%。台積電對美投資金額高達1650億美元換算成台幣高達5.445兆元，等於是近二年的中央政府總預算金額。

國民黨團示警，更嚴重的是，台積電出走在美設先進製程的1.6奈米廠，將帶動全台高科技產業供應鏈的大外移。未來台灣還剩下什麼？台灣未來要靠什麼促進產業升級及維繫台海安全？

國民黨團擔憂，台積電是台灣的護國神山，現在美國把全台最重要、最先進的高科技資產整批強迫輸出、強迫外移，當美國坐擁晶片技術及產能，中華民國在國際競爭及區域安全博奕中，我國還有什麼籌碼？這就是實實在在的出賣台灣，出賣台灣未來生存發展的空間。

國民黨團五問賴總統，台積電出走後，美國對台灣安全承諾在哪裡？台灣可免於貿易戰、關稅戰？台灣半導體未來的優勢在哪裡？你的國安評估是什麼？國安對策是什麼？如果什麼都沒有，那賴清德的治國方案，窮的只剩全台大罷免嗎？追殺在野黨？追殺在野政治人物嗎？

台積電 國民黨 川普 賴清德 魏哲家

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