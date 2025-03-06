台積電投資換美對台安全承諾？ 賴總統：美日峰會已聲明台海重要性

台積電擴大在美國投資預計投入千億美元，賴清德總統今天表示，政府在台積電赴美投資過程中，並沒有接受到來自美國的壓力。至於台積電擴大在美投資能否換取美方對台安全承諾？賴總統說，美國總統川普上任後，就曾在美日領袖高峰會中公開聲明，台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素。

國內外關注台積電將擴大在美投資，賴清德總統下午偕同台積電董事長魏哲家在總統府開記者會說明。

聯合報記者提問，台積電擴大在美國投資，固然有其全球布局策略，但外界也多認為有美方壓力。川普行事充滿交易風格，台積電擴大在美投資，台灣能否換取或獲得美方的任何實質承諾，特別是國人關心的軍事安全層面的保證？台灣在川普政府的「對等關稅」議題上，是否就不會受到影響？另外，台積電投資美國一千億美元，是否經過投審會審查？

賴總統表示，他必須跟國人報告，最了解台積電、最關心台積電發展的還是台積電本身。魏哲家在致詞時講明，台積電這個布局對未來的發展是有其必要的。賴總統強調，政府在台積電赴美投資過程中，並沒有接受到來自美國的壓力。

賴總統說，同時，他要表明，基於台灣的安全，在美國總統川普上任後，馬上就舉行四方會談，且川普在前不久，跟日本首相石破茂的領袖高峰會中也公開聲明，台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，不允許任何國家企圖用武力或脅迫的方式，改變台海現狀。而這些類似的主張，也見到川普內閣中，各相關首長在國會或社會上不斷提出。

至於台積電對美擴大投資政府事前是否有所掌握？賴總統說，他非常感謝魏哲家這段時間跟政府保持密切溝通，同時也讓政府能充分掌握台積電對美國的投資計畫。

國安人士日前透露，賴總統曾分別拜訪台積電創辦人張忠謀、魏哲家，及台積電董事會成員林全等關鍵領袖，交換意見商討對策。