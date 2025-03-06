擴大投資獲美補助？魏哲家霸氣回應：只要求公平 不是因補助才去美國

台積電擴大美國投資，會不會獲得美國政府承諾、補助？台積電董事長魏哲家今日在總統府記者會中指出，「我坦白跟各位說，我只要求公平。我們要求公平，就這樣子，我們不怕競爭，我們在哪個地方蓋生產線，我們永遠是最棒的，都不要補助，不怕，我們不是因為補助才去的。」

魏哲家指出，台積電會去別的地方蓋生產線，最主要就是因為客戶需求，「台積電能夠成功是因為客戶互相配合，而且我們跟客戶互相努力，台積電有很多技術進步，是跟客戶這樣討論出來的，客戶也信任我們，我們也跟客戶共同努力去發展。」

至於台積電在美國設立研發中心，「台灣研發中心有一萬人，美國那邊要成立一千人團隊。主要目的，是要讓美國生產線繼續前進，而不必每件事情都要回來台灣請示。」

外界也很關心，如果台積電加大赴美投資，會不會使得台灣核心競爭力流失？魏哲家指出，台積電創辦人張忠謀就曾經講過Grand alliance概念，「台積電的技術不是一家做得到，台積電跟供應商、台積電跟客戶、台積電本身，全部聯合起來，所以我們進步得特別快，是我們贏人家的原因。」

此外，在生產流程上，台積電也有自己的獨家進步方式。魏哲家以兩奈米為例，「我跟各位解釋生產流程，兩奈米研發出來的時候，台積電的做法，是把它交到一個Mother Fab，要有大量生產的準備步驟，那會把一個技術優化，但因為量不夠大，所有技術，預計必須經過量的考驗，技術才會完整。張創辦人說過，要有經驗曲線，才有辦法進步。」產品進入到Mother Fab之後，會再把技術優化，優化完之後，才交給生產線，生產線從優化地方拿到技術，還要再改進。

但技術改進過程中，不是只有產品改進，連生產線中的機器，也得要跟著同步優化，魏哲家說，「這不是像買冰箱那樣，一個品牌買到另外一個品牌，插電就好。台積電改機器之後，底下的管路全部都要改，當我們真正開始生產的時候，還在改，改完以後，才有能耐把一個生產線，擴展到兩個生產線，擴展到三個生產線，這裡面包含擴展到美國生產線。」從生產流程的不斷優化，就可以知道台積電本身的核心競爭力，並不會因為擴大美國投資而消失。