台積電不會變美積電 魏哲家親曝赴美投資最大因素

台積電（2330）董事長魏哲家今日指出，會到美國投資最主要的原因還是因為客戶需求大增，對於晶片法的問題，他強調台積電要求的只有公平，並不會因為補助就去投資，因為台積電最大的重點還是客戶需求為優先。

賴總統與魏哲家今日共同在總統府召開記者會，外界關心台積電這次赴美投資評估為何，魏哲家表示，台積電不管到哪裡設廠最大的考量因素都是客戶需求，「日本設廠因應當地客戶，德國布局亦同。四年前赴美投資，正是因應當地客戶需求，而美國客戶非常龐大，所以加大生產線」。甚至今年、明年美國生產線都滿了，所有產能不夠。

此外研發中心的部分，魏哲家也說，台積電每次設置新的生產線時，都會在當地布局一個研發中心，不過這個研發中心最主要是要推動該生產線往前，不用每次都還要回報到總部來處理，此做法也是台積電為何可以一直領先對手的關鍵。

魏哲家也說，在台灣的研發中心才是「真研發中心」，相關研發人員規模有一萬人，這次到美國的研發中心僅一千人左右，主要是讓美國再往下一階段生產時可以直接推進並不需要再回報台灣處理。

魏哲家強調，台積電自始至終都是以客戶需求為優先，不論如何，客戶需求擺在首位，至於外界擔心晶片法的部分，台積電一直以來都不會因為補助而去當地設廠，而是跟客戶抱持密切互動才能讓台積電如此成功。

最後，魏哲家也強調，台積電這次到美國投資，並不會影響到台灣的擴增計劃，現在台灣擴建的部分最主要的還是土地問題，他也在昨天親自與賴總統請命，希望政府能盡快幫忙處理土地問題，讓台積電能盡快在台灣擴增產能。