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台積電擴大在美投資 賴總統致詞全文曝光「沒有來自美國的壓力」

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賴清德宣布台積電擴大在美投資 王鴻薇酸：淚看喪事喜辦

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立法院黨團書記長王鴻薇（圖）。記者曾原信／攝影
國民黨立法院黨團書記長王鴻薇（圖）。記者曾原信／攝影

台積電日前宣布擴大在美國投資，預計投入千億美元。賴清德總統、台積電董事長魏哲家今下午連袂舉行記者會，賴總統撇此事受到美國施壓。國民黨立委王鴻薇表示，淚看賴清德歡送台積電，「喪事喜辦」。

台積電宣布擴大在美國投資，預計投入千億美元，也預計設立研發中心，外傳將有1.6奈米先進製程，引外界質疑受美國壓力。

賴總統下午致詞時強調，台積電擴大在美投資「沒有來自美國的壓力」；從台積電的全球布局或從台灣產業發展的路程來看，台灣的產業是從「西進」、接續的「南向」、進一步「北合」，幾十年來所累積的實力，已經足夠讓台灣自信地跨越太平洋，「東拓」到美洲大陸，重新建構一個新的產業布局的時候。

王鴻薇批評，淚看賴清德歡送台積電，「台積電出走國人有多焦慮！」

王鴻薇劍指賴總統，表示「大家不是來看你歡送台積電『喪事喜辦』！三個問題沒有半個給國人交代！一是台灣安全承諾在哪裡？二是台灣免於貿易戰嗎？三是台灣半導體優勢在哪裡？」

賴清德總統（左）今下午與台積電董事長魏哲家（右），在總統府記者會說明台積電未來投資設廠的相關規畫。記者陳正興／攝影
賴清德總統（左）今下午與台積電董事長魏哲家（右），在總統府記者會說明台積電未來投資設廠的相關規畫。記者陳正興／攝影

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