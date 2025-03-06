賴清德宣布台積電擴大在美投資 王鴻薇酸：淚看喪事喜辦

台積電日前宣布擴大在美國投資，預計投入千億美元。賴清德總統、台積電董事長魏哲家今下午連袂舉行記者會，賴總統撇此事受到美國施壓。國民黨立委王鴻薇表示，淚看賴清德歡送台積電，「喪事喜辦」。

台積電宣布擴大在美國投資，預計投入千億美元，也預計設立研發中心，外傳將有1.6奈米先進製程，引外界質疑受美國壓力。

賴總統下午致詞時強調，台積電擴大在美投資「沒有來自美國的壓力」；從台積電的全球布局或從台灣產業發展的路程來看，台灣的產業是從「西進」、接續的「南向」、進一步「北合」，幾十年來所累積的實力，已經足夠讓台灣自信地跨越太平洋，「東拓」到美洲大陸，重新建構一個新的產業布局的時候。

王鴻薇批評，淚看賴清德歡送台積電，「台積電出走國人有多焦慮！」