聽新聞
0:00 / 0:00
賴清德宣布台積電擴大在美投資 王鴻薇酸：淚看喪事喜辦
台積電日前宣布擴大在美國投資，預計投入千億美元。賴清德總統、台積電董事長魏哲家今下午連袂舉行記者會，賴總統撇此事受到美國施壓。國民黨立委王鴻薇表示，淚看賴清德歡送台積電，「喪事喜辦」。
台積電宣布擴大在美國投資，預計投入千億美元，也預計設立研發中心，外傳將有1.6奈米先進製程，引外界質疑受美國壓力。
賴總統下午致詞時強調，台積電擴大在美投資「沒有來自美國的壓力」；從台積電的全球布局或從台灣產業發展的路程來看，台灣的產業是從「西進」、接續的「南向」、進一步「北合」，幾十年來所累積的實力，已經足夠讓台灣自信地跨越太平洋，「東拓」到美洲大陸，重新建構一個新的產業布局的時候。
王鴻薇批評，淚看賴清德歡送台積電，「台積電出走國人有多焦慮！」
王鴻薇劍指賴總統，表示「大家不是來看你歡送台積電『喪事喜辦』！三個問題沒有半個給國人交代！一是台灣安全承諾在哪裡？二是台灣免於貿易戰嗎？三是台灣半導體優勢在哪裡？」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言