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魏哲家：台積台灣要蓋11個廠 土地不夠要靠賴總統幫忙

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
總統賴清德（左）與台積電董事長魏哲家（右）下午在總統府召開記者會，說明台積電未來投資設廠的相關規畫。記者陳正興／攝影
總統賴清德（左）與台積電董事長魏哲家（右）下午在總統府召開記者會，說明台積電未來投資設廠的相關規畫。記者陳正興／攝影

台積電（2330）董事長魏哲家今日受邀在總統府說明台積加碼美國千億美元議題，期間提到，台積美國追加蓋三個廠，而台灣還要蓋11個廠，客戶都說產能不夠，他也幽默說，台灣蓋廠土地不夠要靠賴總統幫忙。

魏哲家強調，「在美國加碼投資不會影響台灣的生產線進度，我昨天請賴總統幫我們找土地蓋生產線，因為產能不夠 ，就這麼簡單 」。

台積電先前法說會已提及全球公司都是客戶，魏哲家今日也幽默說，「客戶做AI的全部來找我們，都要我們承諾很大的數字，我沒辦法，因為土地還有一些問題，好在賴總統願意幫我們。」

魏哲家說，「往後幾年，我們會有十幾個生產線繼續在台灣投資若加上這1000億美元在美國投資，照我們的預計仍產能不夠」。

魏哲家也幽默說， 台積兩個對手也已都是我們客戶 ，不好意思再講了 。至於外界說會不會影響台灣投資，他的答案是「不會」，「 台灣生產線還是不夠」 ，「 不夠」就是這兩個字。

台積電 川普 魏哲家

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