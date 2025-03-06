台積電加碼千億投資美國 魏哲家直球對決揭原因：不影響台灣11廠投資

總統賴清德今天下午5點偕同台積電董事長魏哲家召開記者會，魏哲家出席記者會的時候，明確指出，之所以要擴大美國投資，最主要原因是因為美國客戶需求，現在的產能需求「不夠」，因此決定加大美國投資，但是，絕對不會影響台積電在台灣本地的投資，台積電在台灣要蓋的11座產線，仍會如期前進。

魏哲家記者會一開始就幽默表達，「最近生活有點緊張，這麼短時間要見兩位總統，還要見媒體界朋友、回答問題，賴總統昨天吩咐說要好好溝通講解，為什麼到美國去、為什麼承諾1000億美元投資。」也因此，他一開始就直接回應台積電赴美投資的原因。

魏哲家表示，台積電去每個地方蓋生產線，都是為了客戶的需求，「我們到日本，是因為日本客戶需求，到德國去，因為德國客戶需求，四年前到美國去，也是因為美國客戶需求。」現在，美國客戶需求量非常大，「在這個重大投資之前，我們已經做過非常多分析，也跟所有客戶溝通過，台積電目前在美國的生產不夠，沒有辦法符合他們的需求。會去美國，真正最大的原因是客戶。」

第二，當地政府的幫忙，是不可或缺的。魏哲家說，「就像台積電在台灣成功，我們的同仁非常努力，可是，如果沒有政府支持，法令規章的支持，我們不會成功，沒有社會大眾支持，也不會成功。台積電秉持一個信念，第一個要負責對象是股東，第二個是同仁，第三個是對社會的承諾，台積電張忠謀創辦人，37年來跟我們的教誨，就是這麼回事，從沒有改變過誠信正直，一定是這樣。」

魏哲家進一步指出，美國擴展，最主要是因為客戶需求，「目前的產線已經全滿、明年也滿了，後年要蓋的生產線也被訂走了，就這麼簡單。」當然，台積電也有其他考量，包括成本、人才、水電，「我們都跟當地政府盡再合作，甚至跟當地大學一起合作來培育更多人才，我們在台灣，也是這樣做，也感謝台灣政府，在每個地方都幫忙台積電，水、電、土地、人才沒有後顧之憂。」

此外，台積電此次在美國多投資1000億美元，將新建3座晶圓廠、2座封裝廠以及1座研發中心，針對研發中心部分，魏哲家也另外做出說明。

魏哲家說，「台積電跟對手不同的地方，是我們的生產線。生產技術也在努力前進，每一年都在進步，我不客氣地講，我的對手，沒有這份功力，他們所有的前進，都放在研發。所以，這是我們很大的優勢。」他表示，5奈米是研發人員發展的，4奈米是生產線做出來的，3奈米是研發人員做出來的，3P是生產線人員做出來的，「有一些是透過生產線才能夠繼續往前進，而現在的2奈米做到1奈米，是真正的研發人員在做，目前大概有1萬人左右在做，那個要相當大的努力，不是生產線1000人能做出來的。」

至於台積電加大美國投資，是不是會影響台積電在台灣的投資？

魏哲家釋疑，並不會影響台積電對台投資，「因為產能不夠，昨天已請請賴總統幫忙，讓台積電可以蓋生產線，我只能說，所有產能不夠，就這麼簡單，我的客戶不管是只要他要做AI，都全部來找我們，他都要我們承諾一個很大的數字，沒有辦法，因為土地還有一些問題，好在賴總統答應可以幫忙。」