魏哲家：台積加碼美國投資因客戶需求 沒有補助也不怕

台積電（2330）董事長魏哲家6日受邀在總統府說明台積加碼美國千億美元投資相關議題，魏哲家說，台積電赴美投資這麼大是否獲得美國官方承諾補助，坦白說就算沒有補助也不怕，台積美國投資是客戶需求驅動，美國後年要蓋的生產線也已被客人預訂。

魏哲家直言，去美國設廠就是客戶需求，美國產能全滿後年要蓋的生產線也被客人預訂。第二成本考量，一樣的道理在台灣也是。台積在美國宣布加碼一千億美元多蓋三個廠兩個先進封裝一個研發中心，研發中心部分台積生產線和競爭對手不同的地方是自身不斷進步，不客氣的說對手沒這份功力。

媒體提問美國總統川普有意廢除晶片法案對台積影響，魏哲家說，台積電赴美投資這麼大是否獲得美國官方承諾補助，坦白說我只要求公平不怕競爭，在任何地方蓋生產線都有競爭力，不是因為補助才赴美設廠而是客戶要求，就算沒有補助也不怕。

魏哲家強調，台積很多進步都是和客戶們一起討論出來，這技術也不是一家可做到，台積創辦人張忠謀說過台積和供應商客戶與本身一起成立大同盟進步很快，也是贏的原因。