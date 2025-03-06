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台積電擴大美國投資 董事長魏哲家：就是產能不夠

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台積電（2330）董事長魏哲家在美國白宮公布1000億美元投資計畫後，回台灣赴總統府報告美國投資計畫。魏哲家剛剛在記者會中指出，在美國設廠「就是產能『不夠』」，客戶的需求一直增加；在台灣投資11個生產線進度不受影響，而且要加速進行，還拜託賴總統代為找土地，賴總統也當場承諾將供應足夠的土地和水電。

魏哲家開場就表示，最近生活有一點緊張，這麼短時間要見兩位總統，也要跟媒體界溝通。他指出，賴總統昨天特地要求他好好對大家溝通講解1,000億美元的投資。

魏哲家表示，台積電到每個地方蓋生產線都是為了客戶的需求，包括到日本、德國都是客戶的需求，四年前到美國也是客戶的需求。現在擴大設廠，因為美國客戶需求量非常大，他強調，這次重大投資前做過非常多的分析，也跟所有客戶都溝通過，發現台積電在美國的擴展不夠符合客戶的需求。對台積電來說，第一個要負責對象是股東，第二是員工，第三是對社會的承諾，這是創辦人張忠謀37年來的教誨「誠信正直」始終如此。

魏哲家解釋台積電要在美國設立的研發中心，主要是台積電生產線跟全世界其他各地的生產線不同的地方，是在開始生產一個技術後，就會由產線研發繼續前進。生產線的製程改進都叫研發，這是台積電優勢，例如5 奈米是真正研發人才做出來，4奈米就是生產線改進；3奈米是研發的成果，3P就是生產線的研發，產線才能繼續往前進，就是所謂的研發人員。

他指出，台積電的2奈米、將來到1.6奈米、1.4奈米，以及正在計畫的1奈米，那都是真正研發人員在做，有1萬人左右，是台積電往前進的重心 ，這需要相當大的努力，不是產線1000人可以做的。

魏哲家說，台灣今年有11個生產線在規劃生產，進度不變，美國投資不會影響台灣的生產線進度，昨天還在請賴總統幫台積電找土地蓋生產線，強調「因為產能不夠」，就這麼簡單。

魏哲家表示，現在客戶「做AI的全部來找我們，都要我們承諾很大的數字」，所以往後幾年在台灣會有十幾個生產線繼續生產，加上這1000億美元的投資。

台積電 川普 魏哲家

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