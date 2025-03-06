台積電擴大在美投資 賴總統致詞全文曝光「沒有來自美國的壓力」

台積電擴大在美國投資預計投入千億美元，賴清德總統今下午偕同台積電董事長魏哲家在總統府開記者會說明。賴總統強調，沒有來自美國的壓力，他也表示，從台積電的全球布局或從台灣產業發展的路程來看，台灣的產業是從「西進」、接續的「南向」、進一步「北合」，幾十年來所累積的實力，已經足夠讓台灣自信地跨越太平洋，「東拓」到美洲大陸，重新建構一個新的產業布局的時候。

以下為賴總統致詞：

四年前，台積電在美國亞歷桑那州的投資，就已經創下外國對美國直接直接綠地（greenfield）投資的最大案。因此兩天前，魏哲家董事長跟美國川普總統共同宣布，台積電將繼續擴大投資，引起全球矚目。

來自台灣的台積電魏哲家董事長，在美國白宮、在全世界面前宣布，台積電將透過這項政策案，來為下一個世代人工智慧和其他前瞻應用作出貢獻，也因為台積電的積極投入，未來人類的科技生活將可以獲得實現，這是台積電的時刻，也是台灣的時刻，更是台美關係歷史性的時刻。

我在收看魏哲家董事長和川普總統的記者會，我一方面不自覺的想起1921年蔣渭水先生講的兩句話，「樂為世界人」、「台灣名譽馨」，這兩句話充分傳達百年前這個世代，希望「走進世界，得到世界肯定」的夢想。

百年後的今天，台灣雖然站在威權的第一線，但勇敢堅強、台灣人民團結合作，今天的台灣，已經是國際社會人人稱羨的民主國家。而在全世界，集結所有最尖端的科技，要迎向下一個階段的繁榮昌盛的舞台上面，我們看到來自台灣的台積電扮演關鍵的角色，令人感動。也讓台灣成為世界的台灣，一圓百年前世代的夢想，也無怪乎許許多多人看了記者會之後，都表達這是台灣的驕傲！這當然是台積電的成就，也是台灣共同的驕傲。

半導體產業在台灣的發展，50年來是經由產官學研各界共同努力的成果，我要感謝台積電創辦人張忠謀、劉德音前董事長，以及現任魏哲家董事長的傑出領導，還有公司同仁的努力打拚，也要感謝歷任總統的鼎力協助，還有台灣社會、台灣人民的大力支持，我們共同造就了護國群山，然後我們也每一次都看到，每一次台積電的佈局，台積電都更因而壯大，更有競爭力，同時也提供了台灣的企業進行國際合作，也成就了台灣更大實力。

如果我們從台積電的全球布局來看，又或者從台灣產業發展的路程來看，我們都不難發現，台灣的產業是從「西進」、接續的「南向」、進一步的北邊合作「北合」，幾十年來所累積的實力，已經足夠讓台灣自信地跨越太平洋，「東拓」到美洲大陸，重新建構一個新的產業布局的時候。一起發揮「立足台灣，布局全球，行銷全世界」，讓我們國家的實力，能夠更進一步地發展、壯大。

最後我要感謝台積電魏哲家董事長，在這段時間，跟政府保持密切聯繫，也說明了台積電赴美的投資計劃。今天更是風塵僕僕，從美國回來之後便來到總統府，來開這場記者會，來向國人說明這個過程，並且回答國人關心的幾個問題。