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韓媒：台積電投資搶先機 三星電子在美市場更被動

中央社／ 首爾6日專電
韓企三星電子。 法新社
韓企三星電子。 法新社

隨著台積電宣布在美擴大投資，美國總統川普再次揚言廢除「晶片法」的可能性；若川普的想法成真，相較占領先機的台積電，三星電子SK海力士在美投資將面臨更大壓力，在美國市場更為被動。

隨著台積電公布在美投資計畫，韓國媒體對三星電子及SK海力士對美國市場布局策略更為關心，但這兩大半導體龍頭至今都沒有公開具體應對方案。

韓國媒體多認為，台積電擴大在美國投資有助與當地客戶連結，在沒有關稅成本的優勢下，客戶將更願意向台積電下單，台積電也能隨時向客戶提供服務。

而三星電子與SK海力士等韓國相關企業難以避免台積電擴大投資帶來的影響，尤其是正極力在晶圓代工市場爭取美國客戶的三星電子。部分意見認為，三星電子很有可能將投資時程提前，或擴大投資規模。

問題在於，川普認為在關稅措施下，不必靠補貼吸引外國企業投資，並批評前任拜登政府的晶片法案（CHIPS and Science Act），這也成為已宣布在美設廠計畫的三星電子與SK海力士的最大風險。

三星電子已規劃在美國投資370億美元以上建廠，SK海力士也規劃投入38.7億美元，在2028年前新建AI記憶體晶片封裝廠。若晶片法案廢除，三星電子將損失近47.5億美元補貼，SK海力士也可能拿不到約4.6億美元補助與5億美元貸款。

韓媒Money Today引述業界說法報導，現在還無法確定川普政府是否也不會向美國企業英特爾（Intel）、美光（Micron）及剛宣布大筆投資的台積電提供補貼，「不確定因素太多」，認為三星電子及SK海力士目前也只能靜觀美國政策變化。

韓媒亞洲經濟引述韓國產業研究院研究員慶熙權（音譯）指出，從台積電宣布擴大投資，可以看出美國對國際半導體市場分工結構仍有決定性的影響力，在美國設廠不僅能規避高額關稅，日後也可能適用美國各種減稅法案。

但也有意見認為，美國國內實際上並沒有能在記憶體市場中取代三星電子及SK海力士、在晶圓代工市場取代台積電的業者，即使祭出關稅措施，效果可能也不會如預想中好。

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