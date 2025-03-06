【重磅快評】賴清德把台積送美國 卻扯馬英九送中國

因應川普新政，賴政府畢躬畢敬進呈台積電貢禮，沒想到賴清德總統轉個身面對國人就變臉，要求大家閉嘴，不要做「無謂的批評」！

賴清德總統昨天以民進黨主席身分在中常會上強調，執政團隊已審慎擬定對策，端出產業及財經方案，做好最妥適的安排，要在互惠雙贏的原則下，鞏固台灣在全球高科技產業不可或缺的關鍵地位。但話鋒一轉，就斥責「某些無謂的批評」，指台灣沒有分裂本錢，要求大家團結，一起因應變局。

賴清德的團結法門，就是一邊喊團結，一手大批鬥。他喊團結台灣，又催化大罷免；他要調解院際爭執，又放任行政院覆議；他要追求社會和解，又宣判蔣介石二二八「犯下滔天罪行」。即使面對川普震盪，在賴清德要大家團結因應變局的同時，民進黨也痛批前總統馬英九和國民黨出賣台灣。

台積電宣布赴美投資千億美元，包括先進封裝設施與研發中心都前往美國；馬英九籲請賴總統「立即守護台積電，停止社會內耗，分裂台灣」。其實國人都擔心護國神山被搬走，連外媒也關注台灣的戰略價值與地位將被削弱，但馬英九的發言，卻讓民進黨感到格外刺痛。

民進黨很快翻出舊帳本：2015年大陸紫光集團誇口要買下台積電，合併聯發科，「身為當時總統馬英九面對日經針對中國對台的經濟收購是經濟攻勢的質疑，他竟說要相信中國，提高兩岸互信」，「肆意讓中資進入半導體產業，送給中國」，傷害台灣。

10年前紫光欲買下力成，投資矽品、南茂，還想買下台積電，合併聯發科，都引起爭辯。其實當時科技業巨頭多力主開放陸資來台，提升台灣半導體產業的全球地位和成長空間；後來成為民進黨政府國師的謝金河，當時更爆料指有關併購都是台灣廠商去找紫光的。

不過當時外媒報導，國民黨主席、總統候選人朱立倫明確表態，反對大陸資金投入台灣的微晶片設計業，包括紫光集團計畫投資聯發科；而投審會也表示，可能不會批准紫光對台灣晶片封測廠的投資計畫。外媒指朱位倫的立場與馬英九不同，但顯然有些誤解。

馬英九的確沒有對投資個案表態，但對紫光案，他表示有關兩岸交流政策是以台灣為主，對陸資有嚴格審查制度，還有國安審查。後來出任蔡政府經濟部長、行政院副院長的沈榮津，當時以經濟部次長身分陪同馬英九說明時也強調，投審會會從產業發展、國安、資金、技術各方面審查，經濟部關鍵技術小組也會審查是否有人才、技術外流，所以陸資來台不見得會同意。

有意思的是，謝金河當時曾說，假如張忠謀想通了，把台積電拿到上海上市，市值會成長兩倍以上；他示警「紅色供應鏈來了」，其中最可怕的是紫光，「但現在投審會放他過關的機率應該不高」。

所以，馬英九支持兩岸交流，也有條件地歡迎陸資；但當台灣的企業找上紫光時，國民黨表明反對，馬政府的投審會也沒有放行。民進黨現在指控馬英九把半導體產業送給中國，根本就是無的放矢。

民進黨無能守護台灣，所以特別用力反控國民黨賣台，甚至扣紅帽指企圖出賣台灣關鍵技術有二個，中國共產黨和中國國民黨。民進黨守不住台積電，先是蔡英文把台積電當伴手禮，賴清德又把台積電當貢禮，蔡賴都捧著台積電跪送美國，所以特別翻找舊帳本製造假訊息，也指馬英九意圖把半導體送中國。

賴清德既呼籲團結，又叫大家閉嘴，民進黨更狠批馬英九和國民黨，升溫大罷免。民進黨進行仇恨動員，撕裂台灣社會，賴清德嫌川普不夠亂嗎？